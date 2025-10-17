Haberler

Marmaris'te Yaban Domuzları Mezarlıklara Zarar Veriyor

Marmaris ilçesinde yaban domuzları, mezarlıklara girerek mezarları tahrip etmeye başladı. İçmeler Mahalle Muhtarı, bu duruma karşı yetkililere başvuracaklarını açıkladı.

Dünyanın ve Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yaban domuzlarıyla ilgili sorun giderek büyüyor. Yaban domuzları artık mezarlıklara girmeye başlayınca tepkilere neden oldu.

Son yıllarda şehir merkezlerine kadar inen yaban domuzları, bir süredir mezarlıklarda da görülmeye başladı. Büyük mezarlıkların kapılarını kırarak ya da yüksek çitlerden atlayarak içeri giren domuzlar, özellikle gece saatlerinde mezarları eşeleyerek ekilen çiçekleri de kopartıyor.

Marmaris ilçe merkezine 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'ndeki mezarlığı ziyaret eden bir vatandaş, bazı mezarların gece domuzlar tarafından tahrip edildiğini fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

"Mezarlığımıza domuz saldırısı devam ediyor"

İçmeler Mahalle Muhtarı Ali Demirtaş konuya ilişkin, "İçmeler mezarlığımızda domuz saldırısı şu anda devam ediyor. Dün gece de ne yazık ki 3-4 mezara zarar verilmiş. Zarar gören mezarlıklar hemen onarılıyor ama önemli olan bu domuzların bölgeden uzaklaştırılması" dedi.

"Milli Parklar önlem almalı"

Demirtaş, konuyla ilgili olarak önümüzdeki hafta Milli Parklar'a dilekçe vereceklerini belirterek, "Burası Milli Parklar'ın bölgesi ve gerekli önlemleri almaları gerekiyor. Bunun dışında Marmaris genelinde domuz sorunu halen devam ediyor. Bu sorunu çözmek için daha önce bir komisyon oluşturuldu. Komisyonun çalışmalarını sürdürüp bir an önce bu kış nihai sonuca ulaşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

