Marmaris'te Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Seçimleri Gerçekleşti

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, ilçedeki sosyal yardım dernekleri, mütevelli heyeti üyesi kurum müdürleri ve muhtarlar ile bir araya gelerek yaptıkları toplantıda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti seçimleri gerçekleşti.

Marmaris Polis Evi'nde Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında, ilçenin 25 mahallesinin muhtarları, vakfın mütevelli heyet üyesi kurum müdürleri ve ilçede faaliyet gösteren Sosyal Toplum Kuruluşu dernekleri ile bir araya geldi. İlçe genelindeki sorunlar ve çözümlerin konuşulduğu toplantının ardından Marmaris Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın 2024 yılı faaliyet dönemi mütevelli heyeti için muhtarlardan ve derneklerden üye seçimi gerçekleşti.

İlçe muhtarları kendi aralarında yaptıkları seçimle iki muhtar asil ve iki muhtar yedek, ilçedeki yardım derneklerinden de yine kendi aralarında yapılan seçimle bir dernek asil, bir dernek yedek üye seçildi. Yapılan seçimlerde Sarıana Mahalle Muhtarı ve Çetibeli Mahalle Muhtarı ile Marmaris İhtiyaç Sahipleri Yardımlaşma ve Eğitim Derneği asil üye olarak seçildi. Yedek üye olarak da Siteler Mahallesi Muhtarlığı ve Adaköy Muhtarlığı ile Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Vakfı Marmaris Temsilciliği belirlendi.

Marmaris Kaymakamı Başkanlığında 12 üyesi bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin 2024 faaliyet yılında görevlendirilen üyeleri, ilçedeki ve kırsal mahallelerdeki yardıma muhtaç, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile şehit yakınları ve gaziler ile ilgili tüm kişilere ulaşarak, Vakıf Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan koordinesinde gerekli insani ve nakdi yardımları yapmaya devam ederken, Kasım ayından Mayıs ayına kadar soğukta sokakta kalan evsiz vatandaşlara da kalacak yer temin ediyor. - MUĞLA