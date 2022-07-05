Marmaris'te Kurban Satışı Başlıyor

9 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı için Marmaris'te Günnücek mevkiinde belediye mezbahasının yer aldığı saha, satış yeri olarak belirlendi. Kurban satışına ise bugün itibariyle başlandı.

Marmaris'te Kurban Bayramı hazırlıkları başladı. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan Kurban Hizmetleri Komisyonu kurban satış noktası ve kesim yerleri belirlendi. Komisyon kararına göre, bugün itibariyle başlanan kurban satışı, 13 Temmuz'da sona erecek.

KESİM YERİ ÜÇ NOKTADA

Günnücek mevkiinde belediye mezbahasının yer aldığı saha, satış yeri olarak belirlendi. Kurban kesimleri için ise vatandaşlar, Günnücek mevkiindeki belediye mezbahasını, İçmeler mezbahasını ve Hisarönü Asparan mevkiinde bulunan özel besihaneyi kullanabilecek. Kurban Hizmetleri Komisyonu kurban kesim ücretlerinin büyükbaş için 750 TL, küçükbaş içinse 200 TL olduğunu açıkladı. Ayrıca İlçe Kurban Komisyonları'nca belirlenen kurban kesim alanları dışında, izin verilmeyen alanlarda kurban kesilmesi ya da çevreyi kirletecek şekilde atığını kontrolsüz olarak bırakılması halinde sorumlulara 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım düzenleneceği belirtildi.

"TÜM ÖNLEMLER ALINDI"

Vatandaşların huzur ve güven içinde, rahat bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıkları sürdürdüklerini söyleyen Marmaris Belediyesi yetkilileri, "Kurban Bayramı'nda halkımızın temiz ve rahat şekilde kurbanlarını kesmesini sağlamak için her türlü tedbiri aldık. Kurban Bayramı öncesinde devam edecek olan denetimler ve kurban kesimleri sonrası için aldığımız tedbirlerle vatandaşlarımızın Kurban Bayramı ibadetini sağlıklı, rahat ve hijyenik şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacağız" açıklamasını yaptı.

ANKA / Yerel