Marmaris'te Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda mevcut güvenlik durumu, riskler ve alınacak yeni tedbirler görüşüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Her hafta başında düzenli olarak yapılan ilçe genelindeki güvenlik hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik düzenlenen toplantıda mevcut durum, riskler ve uygulanacak yeni tedbirler görüşüldü.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Samed Seyhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul ve TCSG-310 Bot Komutanı Üsteğmen İbrahim İşit katıldı. Birimler tarafından ilçe asayişi, yürütülen operasyonlar, güvenlik uygulamaları ve önümüzdeki dönemde planlanan çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu.

Kaymakam Kaya, vatandaşların huzur ve güvenliğinin her zaman öncelikli olduğunu vurgulayarak, tüm güvenlik birimlerinin koordineli ve etkin şekilde sahada olmasını istedi. Emniyet ve jandarma ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kaya, güvenlik seviyesinin daha da yükseltilmesi için gerekli talimatları verdi.

Karşılıklı değerlendirmeler ve görüş alışverişinin ardından son bulan toplantı sonrası Kaymakam Kaya emniyet birimlerini ziyaret ederek personel ile görüşerek görevlerinde başarılarının daim olması dileklerini iletti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
