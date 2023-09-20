Marmaris'te gaziler ve şehit yakınları için yemek düzenlendi

Marmaris Kaymakamlığı ilçede yaşayan gaziler ve şehit yakınlarını 19 Eylül Gaziler günü vesilesi ile yemek davetinde buluşturdu. Kaymakam Kaya ' Saygıdeğer gazilerimiz ve bizlere emanet olan şehit yakınlarımız ile her vesilede bir araya gelerek yapmış oldukları fedakarlıklardan dolayı her daim şükranlarımızı ileteceğiz " dedi.

19 Eylül Gaziler Günü tüm yurtta olduğu gibi Marmaris'te de biz dizi etkinlik ile kutlandı. Sabah çelenk sunma merasimi, öğlen ' Marmaris'in kahraman gazileri belgeseli' gösterimi, Mevlidi şerif okunması ardından Siteler Mahallesi'nde bir otelin bahçesinde düzenlenen akşam yemeğinde Marmaris'te yaşayan gaziler ve şehit yakınları Marmaris Kaymakamlığının ev sahipliğinde bir araya geldi. Marmaris Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının organize ettiği akşam yemeği davetine, davet sahibi Kaymakam Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Başsavcı Turgay Karabulut, İlçe Emniyet Müdürü Aycan Çakır Öztürk, İlçe jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Belediye başkan yardımcıları, Kıbrıs Gazileri, Muharip Gaziler Derneği Marmaris şubesi üyeleri, şehit yakınları, vakıf mütevelli heyeti ile siyasi parti temsilcileri katılım sağladılar.

'Bugün bize gaziliğimizin onurunu yaşattılar'

Muharip Gaziler Derneği Marmaris Temsilcisi Azmi Özkan yemekte yaptığı konuşmada " Bugün 19 Eylül Gaziler Günü'nü bir gazi olarak kutladık çok gurur duydum " diyerek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

' Her daim bir ve beraberiz '

Afyonkarahisar Vali yardımcılığı görevinin ardından Marmaris Kaymakamı olarak ilk defa bir araya gelmenin heyecanını yaşadığını belirten Kaymakam Nurullah Kaya davet sahibi olarak bir konuşma yaptı. Kaymakam Kaya " Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ünvanı verilmiş olduğu 19 Eylül günü. 102 yıl önce gazilik ünvanı o savaş ortamında verilen payenin milletin üzerindeki etkisi başarısı baskın anlayışı bir çok güzellikleri beraberinde getirmiş ve anlamlı günün yad edilmesi adına günümüzde Malazgirtten bu günümüze kadar yaşayan vefat eden tüm gazilerimize onuruna bugün gaziler günü olarak tarihi bir anlam verilmiş ve bunda uzun zamandır anıyor ve kutluyoruz. Bugün de burada bir aile olduğumuzu bir ve beraber olduğumuzu hatırlatmak adına bu etkinliği düzenledik." şeklinde konuşarak gün içinde etkinliklerde emeği geçenlere şükranlarını ilettiğini belirtti.

Kaymakam Nurullah Kaya " Gazilerimiz ve bize emanet olan şehit yakınlarımız ile her vesilede bir araya gelmekten onur duyacağız, davetimize katılım sağlayıp, bizleri kırmayıp buraya geldiğiniz için teşekkür ederim " dedi.

Kaymakam Kaya'nın günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından ilçe müftüsü Yunus Acar ebediyete intikal etmiş şehit ve gazilerimiz adına dualar okumasının ardından akşam yemeği daveti sona erdi. - MUĞLA