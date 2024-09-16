Üye Girişi
Haberler

Marmaris'te Depreme Dayanıksız Okul Yıkıldı, Yenisi Yapılıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için yıkımına başlanan Evren Paşa İlkokulu, yerine 'yeşil okul' konseptiyle yeni bir yapı kazanacak. 2025-2026 eğitim yılına kadar tamamlanması planlanan okul, enerji verimliliğiyle dikkat çekecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi'nde bulunan ve depreme dayanıksız olduğu için 3 yıldır eğitim öğretime kapalı olan okulun yıkımına başlandı. Yerine yeşil okullar projesi dahilinde yeni bir isimle yeni bir okul yapılacak.

Marmaris'in Armutalan Mahallesi'nde yer alan ve depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı alınan Evren Paşa İlkokulu'nun yıkım çalışmaları başladı. Yaklaşık iki yıl önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edilen okul, tahliyenin ardından yıkım sürecine girdi. Yaklaşık 500 öğrencisi bulunan ve hepsinin taşımalı eğitim ile başka okullarda eğitim gördüğü Evren Paşa İlkokulu'nun velileri de karara sevindiklerini bildirdi. 2025- 2026 öğretim yılına kadar tamamlanması planlanan okul ülke çapında örnek olacak okullardan biri olacağı belirtildi.

Yeni inşa edilecek ve ismi değişecek olan Evren Paşa İlkokulu, Dünya Bankası'nın desteği ile "yeşil okul" konsepti altında Türkiye'de kendi enerjisini üreten okullardan biri olacak. Okulda; ihtiyaç doğrultusunda 12, 16, 24 veya 32 sınıflı binalar, yeşil bina konsepti, VRF iklimlendirme sistemi, çatılarda güneş enerji santraline uygunluk, her kata ulaşımı kolaylaştıran asansörler, hissedilebilir kılavuz yüzeyler ve engelli rampaları, resim ve müzik atölyeleri, bilim laboratuvarı, internet erişimli kütüphane, beden eğitimi salonu, soyunma odaları, çok amaçlı salon, her öğrenci için ayrı dolaplar, ferah koridorlar ve sınıflar, voleybol, futbol ve basketbol sahaları ile dev satranç alanı bulunacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Marmaris Enerji Evren

Bu mesaj kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak Narin Güran sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri

 Kuzenine açıkça soruldu: Narin'in terliğini neden sakladın?

Kuzenine açıkça soruldu: Narin'in terliğini neden sakladın?

 Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu

Türkiye Narin ve Sıla'ya ağlarken bir kahreden haber daha
Özel'den çarpıcı Bilal Erdoğan yorumu! 'Sahaya indiyse 2 sebebi vardır' deyip sıraladı

"Sahaya indiyse 2 sebebi vardır" deyip sıraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? KYK yurt-time başvuruları (e-devlet ekranı): Yurt-time spor projesi nedir, ne işe yarar? CANLI maç izle! (GÜNÜN MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Eylül günün maçları nereden izlenir? Aslı Hünel neden sinirlendi? Gelinim Mutfakta Rabia ve kaynanası arasında ne yaşandı? Galatasaray-Gaziantep maç hakemi kimdir? Süper Lig ertelenen Galatasaray maçı hakemi belli oldu mu? Galatasaray'da hangi oyuncular yok? Galatasaray-Gaziantep maçında Sallai, Osimhen ve Jakobs oynayacak mı? SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ | Süper Lig 6. Hafta maçları ne zaman? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hangi gün? 30 Ekim okullar tatil mi? 30 Ekim resmi tatil mi? 30 Ekim hangi güne denk geliyor? Galatasaray-Gaziantep maçında Osimhen var mı? Gaziantep FK-Galatasaray maç kadrosu açıklandı mı? Yılbaşına kaç gün kaldı 2025? 1 Ocak ne zaman? 31 Aralık yarım gün mü? YENİ YIL SAYAÇ Masterchef 16 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title