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Marmaris'te şehitler için lokma hayrı

Marmaris'te şehitler için lokma hayrı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler anısına lokma hayrı düzenlendi. Programa şehit aileleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katılarak dualar eşliğinde lokma ikramı yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anısına lokma hayrı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Marmaris Kaymakamlığı ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde cuma namazının ardından Marmaris Camii önünde lokma hayrı programı gerçekleştirildi. Programa; 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan Polis Özel Harekat Komiseri Gülşah Güler, Marmaris'te görev yaparken şehit düşen Polis Memuru Nedip Cengiz Eker ile tüm şehitler dualarla anıldı. Programa, Şehit Komiser Gülşah Güler'in ağabeyi Reşit Güler, Şehit Polis Memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Murat Karaman, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, Güney Ege Sahil Güvenlik Komutan Vekili, emniyet teşkilatı mensupları, şehitlerin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte şehitler için dualar edilirken, vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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