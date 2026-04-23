Marmaris'te 105 Sokak'ta bayram coşkusu büyüdü

Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde emekli terzi Salih Yazgan'ın öncülüğünde 12 yıldır sürdürülen 105 Sokak şenlikleri, bayraklarla süslenen sokakta kortej, gösteriler ve sürprizlerle çocuklara unutulmaz bir bayram yaşattı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki 105 Sokak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri bu yıl onikinci kez düzenlenirken, sokağın simge ismi haline gelen "bayrak dede" lakaplı emekli terzi Salih Yazgan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen şenlikler renkli görüntülere sahne oldu. Emekli maaşından ayırdığı bütçe ile aldığı bayraklarla sokağı baştan sona süsleyen Yazgan, çocuklar için hazırlanan etkinliklerle bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Şenlikler kapsamında Marmaris'te yaşayan Türk Chopper ekibi de bayraklarla donattıkları motosikletleriyle 105 Sokak'tan geçerek çocuklara sürpriz yaptı. Kortej geçişi sırasında çocuklar büyük heyecan yaşadı. Etkinlik alanında sahne kurularak müzik yayınları yapılırken, dans gösterileri ve illüzyon performansları da çocuklardan çok ilgi gördü. Gün boyunca düzenlenen etkinliklerde çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı, ikramlarda bulunuldu. Tam on iki yıldır tek başına bu geleneği sürdürdüğünü belirten Salih Yazgan, "Her sene elimizden geldiği kadar bu sokağı bayraklarla donatıp Marmaris'in çocuklarına bu bayramı hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla yad ediyoruz. Dünyada başka bir örneği olmayan bu bayramı yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. 105 Sokak'ta düzenlenen etkinlikler, çocukların neşesi ve mahalle sakinlerinin katılımıyla bayramın ruhunu bir kez daha yaşattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
