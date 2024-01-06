Marmaris'in ilk tescilli bal ormanında 5 bin fidan dikildi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021 çıkan büyük yangın felaketlerinin ardından fidan dikim etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Osmaniye Mahallesi Yassıpüren mevkiinde projelendirilen ilk tescilli bal ormanına, akasya, keçiboynuzu, biberiye ve lavanta fidanları planlı olarak 20 bin metrekarelik alanda sıra sıra dikilerek toprakla buluşturuldu.

Özellikle Marmaris balcılarının yoğunlukla yaşadığı bölge olan Osmaniye Mahallesi Yassıpüren mevkiinde hazırlık aşaması günler öncesinden Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamlanarak, dikim yapılacak alanda çukurlar açıldı ve vatandaşın dikmesi için hazır konuma getirildi. 20 bin metrekarelik alana akasya, biberiye, keçiboynuzu, lavanta fidanlarından oluşan 5 bin fidan bölgeye dağılan yaklaşık 400 kişi tarafından toprakla buluşturuldu.

Bal ormanı oluşturmak için planlanan dikim etkinliğinde Marmaris Orman İşletme Müdür Yardımcısı Volkan Aydın ve Orman işletme müdürlüğü şefleri, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği üyeleri, Marmaris Doğa Gönüllüleri Derneği, FTI Group üyeleri ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan 7'den 70'e çok sayıda gönüllü Marmaris'in ilk tescilli Bal ormanı için fidan dikimine katılım sağladı.

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ali Demirtaş " Bu bölgede Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ile iki yıldan beri projesini planladığımız bal ormanı için dikim etkinliğine geldik. Bölgeye arılar için çok yararlı olan bal ve polen açısından zengin türleri dikeceğiz. Bu türler keçiboynuzu, biberiye, lavanta ve akasya bu günlük. İleriki süreçte 'de daha fazla bal ormanı için çalışmalar yapıp özellikle Marmaris'imizde arı nüfusunu dengede tutup doğaya da bir şekilde katkı sağlayacağız" sözleri ile Marmaris'in ilk Bal Ormanı fidan dikimi ile ilgili bilgi verdi.

Demirtaş ayrıca derneğe yapılan bağışlar ile alınan fidanlar haricinde dernek üyeleri olarak kendileri de tohumlardan fidanlar yetiştirdiklerini o fidanları da yakın zamanda tekrar yanan alanlara dikeceklerini ifade etti.