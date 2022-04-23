Marmaris'i 23 Nisan Coşkusu Sardı

MARMARİS, MUĞLA (ANKA) - 2 yıldır pandemi nedeniyle evlerde ve balkonlarda kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2 yılın ardından tekrar meydanlarda ve sokaklarda kutlanmaya başlandı. Marmaris'te de bayram coşkusu doyasıya yaşandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mamrmaris'te gün boyu düzenenen etkinliklerle kutlandı.

Sabah saatlerinde ilk tören, Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törende, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcıları Hakan Köksal, Ali Zağlı, İhsan Öztürk, Burak Demirtaş ve Belediye birim amirleri de hazır bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenk sunumunun ardından tören 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile son buldu.

AMFİ TİYATRO RENKLİ GÖSTERİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Çocukların da gösterileriyle devam eden kutlamaların ikinci bölümüne ise Amfi Tiyatro ev sahipliği yaptı. Törene, çocuklarının coşkusuna ortak olmak isteyen çok sayıda veli katıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, ilköğretim öğrencileri tarafından hazırlanan gösterileri ilgiyle izledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği kutlamalarda sergilenen gösteriler ayakta alkışlandı.