Marmaris, Dalış Turizmiyle Yerli ve Yabancı Turistlerin Gözdesi Oluyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesi, son yıllarda dalış turizmiyle de öne çıkıyor. Yerli ve yabancı turistler, bölgedeki dalış okulları aracılığıyla hem Ege'nin berrak sularını keşfediyor hem de su altındaki batıklar, renkli balıklar ve mercanları görme fırsatı buluyor. Dalış eğitmenleri, özellikle güvenli ve kolay dalış noktalarının tercih edildiğini belirtti.

Marmaris ve İçmeler Limanları'ndan Marmaris Körfezi'nin akvaryum koylarında, uzman dalış eğitmenlerinin dalış hakkında bilgi vermelerinin ardından, yine eğitmenler eşliğinde dalış yapan yerli ve yabancı turistler Marmaris'in denizinin altının da üstü kadar güzel olduğunu belirtiyor.

"Suyun altında evimdeki kadar rahattım"

Marmaris'e tatile gelen Kübra Etlik, ilk kez dalış deneyimi yaşadığını belirterek, "Biz Kuşadası'ndan Akyaka'ya gelmiştik ve dalmak istiyorduk. İlk dalış tecrübemiz olmasına rağmen Marmaris'teki noktalar çok rahattı. Suyun altında kendimi evimdeki kadar huzurlu hissettim. Hocalarımızla birlikte iki farklı noktada dalış yaptık, çok keyifliydi" dedi.

"Turistler batıklara büyük ilgi gösteriyor"

Çocukluğundan bu yana daldığını belirten 22 yaşındaki Dalış Eğitmeni Yağız Güner ise turistlerin özellikle su altı yaşamını merak ettiklerini ifade ederek, "İnsanlar özellikle batıklarımızı ve farklı su altı güzelliklerini merak ediyor. Büyük ya da küçük canlıların çeşitliliği dalgıçları cezbediyor" şeklinde konuştu.

"Hem Türk hem yabancı turistlerden yoğun ilgi"

34 yıldır sektörün içinde olan eğitmen Emin Engin Güner, Marmaris'te dalış turizmine yönelik ilgiyi değerlendirerek, "Dalışta en güvenli ve en kolay bölgeleri tercih ettiriyoruz. Özellikle 'akvaryum' dediğimiz özel noktalarda keyifli dalışlar yapıyoruz. Bu yıl hem yabancı hem de Türk misafirlerimiz yoğun ilgi gösterdi. Türk misafirlerimize içten ve samimi yaklaştık, onlar da memnuniyetle Marmaris'i tercih ettiler" dedi.

"Köpekbalığı fobisi en çok sorulan konu"

Dalgıç adaylarının en çok merak ettiği konulardan birinin köpekbalığı olduğunu söyleyen Güner, "Bizim sularda köpekbalığı yok. Tehlikeli bir canlı da bulunmadığı için gönül rahatlığıyla dalış yapılabiliyor. Yüzme bilmeyen veya az bilen misafirlerimize de birebir eğitim veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"12 yaşından itibaren dalış mümkün"

Dalış yapamayacak kişiler konusunda da bilgi veren eğitmen Güner, "Epilepsi hastaları, kalp ameliyatı geçirmiş ve doktor raporu olmayan kişiler ile hamileler dalış yapmamalı. Onun dışında gerekli raporu alan herkes dalış yapabilir. Daha önce 14 olan yaş sınırı da federasyon kararıyla 12'ye indirildi. Artık 12 yaşını dolduran gençler de güvenle dalış yapabiliyor" şeklinde konuştu. - MUĞLA