Marmaris Belediyesi İçmeler Sanatevi, Kapılarını Sergiyle Açtı - Haberler

MARMARİS, MUĞLA (ANKA) - Marmaris Belediyesi İçmeler Kültür ve Sanatevi, Marmaris Belediyesi ve Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) iş birliği ile aktif olarak kullanılmaya başlandı. Sanatevinde ilk olarak önemli ressamların eserlerinin bulunduğu bir koleksiyon sergisi açıldı.

Marmaris Belediyesi İçmeler Kültür ve Sanatevi sanatseverlerin hizmetine açıldı. Daha önceki yıllarda yapılan ancak hizmete alınmayan merkez, Marmaris Belediyesi ve Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) işbirliği ile kültür ve sanat dünyasına kazandırıldı.

MAKSAD'a tahsis edilen sanatevinin açılışı bir sergiyle gerçekleştirildi. Çiğdem ve Hamdi Telli ile Mehveş Cerrahoğlu'na ait koleksiyonlarda bulunan çok sayıda önemli eserden oluşan serginin açılışına Marmaris Belediyesi Başkanı Yardımcısı İhsan Öztürk, MAKSAD Başkanı Samir Gülahmedov, dernek yöneticileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

SANATA HİZMET EDECEK

Açılışta keman dinletisi de sunan MAKSAD Başkanı Gülahmedov, sanatevinin yoğun bir biçimde kullanılacağını söyledi. Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ise Marmaris'e yeni bir kültür ve sanat merkezine kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Buranın ilçedeki sanatsal çalışmalara ev sahipliği yapacak yerlerden biri olacağını ifade eden Öztürk, çok kısa bir süre sonra daha büyük bir kültür merkezinin yapımına başlanacağının müjdesini de verdi.

İçmeler'e ve Marmaris'e sanatsal anlamda bir soluk katmak istediklerini söyleyen MASKAD Başkan Yardımcısı Derya Ön ise sergiler, konserler, söyleşiler, atölye çalışmaları yapılacağını dile getirdi ve 3 Haziran'a kadar Pazartesi günleri hariç her gün ziyarete açık olacak sergiye tüm vatandaşları davet etti.