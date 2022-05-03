Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Bayram Ziyaretleri

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında huzurevi sakinleri ve otogar esnafı ile Hisarönü, Değirmenyanı ve Turgut'ta yaşayan yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye ekiplerinin küçük hediyeler sunduğu vatandaşlarla sohbet eden Oktay, "Belediye olarak her zaman yanınızdayız. Bayramda da ziyaret ederek birlikteliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmek istedik. En başta sağlık dilekleriyle bayramınızı kutluyoruz" dedi.

Başkan Oktay ayrıca vefat etmiş Marmaris belediye başkanlarının da mezarlarını ziyaret etti. Merhum başkanlar Konti Ali Aygün, Zeki Güven, Kemal Seyfettin Elgin, Muharrem Elgin, Hamdi Yüzak, Mustafa Çoban, İsmet Karadinç, Hüseyin Fikri Öztan, Kadir Yalçın'ın mezarı başında dua eden Oktay'a Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı ve Meclis Üyesi Ali Aygün eşlik etti.

Başkan Oktay, bayramın ikinci günü de sahada çalışan temizlik emekçileri ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Oktay, "Bayramda da ilçemiz için çalışan siz değerli emekçilerimize bir kez daha teşekkür eder, iyi bayramlar dilerim" dedi.

CHP Marmaris İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine de katılan Oktay, burada da partililerle buluştu. CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşmaya, CHP PM Üyesi Gizem Özcan Sayar, CHP Muğla Milletvekilleri Suat Özcan, Süleyman Girgin, Mürsel Alban da katıldı.