Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okutuldu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden depremzedeler için mevlit okutuldu.

Çınarcık'ta 17 Ağustos 1999'da meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybedenler için Kestanelik Aile Çay Bahçesinde mevlit okutuldu. Teşvikiye Yukarı Cami İmam Hatibi Harun Erdem, Orta Cami İmam Hatib Mümin Hacıoğlu, Çınarcık Çamlık Cami İmamhatip Metin Karayanıkoğlu, Emekli İmamhatip Sedat Gökdemir, Hafiz Burhan mevlit ve Kasideler okudu. Teşvikiye Orta Cami imam hatibi Mümin Hacıoğlu programda yaptığı konuşmada, "17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız için burada toplandık. Bu mevlidi düzenleyen Kestanelik Aile Çay Bahçesi'nin sahiplerine teşekkür ediyoruz. Her yıldönümünde, senede bir kez kaybettiğimiz insanlarımız için toplandık ama kaybettiklerimiz her zaman anılmalı ve unutulmamalıdır. Acılarımız büyük ancak elden ne gelir. Onun için bol bol dua etmeliyiz" dedi.

Program, konuşmaların ardından ikramda bulunulmasıyla sona erdi. - YALOVA