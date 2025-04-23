Marmara Denizi'nde 6.2 Büyüklüğünde Deprem: AFAD'dan Açıklama
AFAD, Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulunarak, tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu ve saha tarama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Ayrıca vatandaşlara sosyal medyada yayılan dezenformasyona itibar etmemeleri hatırlatıldı.
Afad'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabı 'X' üzerinden açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
" Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında art arda artçı depremler meydana gelmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada çıkan dezenformasyon içerikli haberlere itibar etmemelerini, doğru bilgi için resmi kurumların uyarılarını takip etmelerini önemle hatırlatırız. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." - ANKARA