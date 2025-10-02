Marmara Denizi'nde 5 Büyüklüğünde Deprem, Bursa'da Paniğe Neden Oldu

Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Bursa'nın İnegöl ilçesinde de hissedildi. Bir iş yerinde oturan vatandaşların deprem sırasında dışarıya koşarak çıktıkları anlar kameraya yansıdı.

Tekirdağ açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, Yalova ve Bursa genelinde hissedildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Bir iş yerinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem anında içeride bulunan vatandaşların hızla dışarıya çıktıkları ve raflardaki ürünlerin sallandığı görüldü. - BURSA