Haberler

Marmara Bölgesi için Fırtına Uyarısı: İDO ve BUDO Seferleri İptal

Marmara Bölgesi için Fırtına Uyarısı: İDO ve BUDO Seferleri İptal
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yaparken, İDO ve BUDO'nun bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İptaller sonrası arabalı feribot hattında yoğunluk yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi için fırtına uyarısının ardından İDO ve BUDO'nun bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Deniz otobüsü seferleri iptal olunca arabalı feribot hattında yer kalmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara ve Kuzey Ege bölgeleri için fırtına uyarısı yapılırken İstanbul dahil 11 il için sarı kod verilmişti. Marmara Denizinde de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İptal edilen bazı seferler nedeniyle Yenikapı - Yalova arabalı feribot hattında yoğunluk oluştu.

Öte yandan, arabalı feribot hattında yolcuların gemi içerisinde ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte Türkiye'nin konuştuğu kavganın görüntüleri

Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte o kavganın görüntüleri
İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları

İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.