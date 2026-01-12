Haberler

Mardinli Uçurtma Ustası Mungan, Türkiye'yi Katar'da Temsil Edecek

Güncelleme:
Uçurtma sanatçısı Zahit Mungan, 14-24 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek 4. Katar Uluslararası Uçurtma Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek. Mungan, Mardin'in kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtmaya devam ediyor.

(MARDİN) - Mardinli uçurtma sanatçısı Zahit Mungan, 14-24 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek 4. Katar Uluslararası Uçurtma Festivali'ne davet edildi. Mardin kültürünü dünya göklerinde dalgalandıran Mungan, festivalde Türkiye'yi temsilen yer alacak.

Çocuk yaşta başladığı uçurtma tutkusunu sanata dönüştüren 34 yaşındaki Mungan, bugün 38 ülkede katıldığı festivallerle Mardin'in zengin kültürünü ve mitolojik öykülerini dünyaya tanıtıyor. 2023 yılında Çin'de kazandığı Dünya Birinciliği ile Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı kazandıran sanatçı, uçurtmalarının hem sanatsal hem de turistik değeriyle dikkat çekiyor.

"14 yaşından bu yana kendi uçurtmalarımı dikiyorum. Mardin'in mitolojik figürlerini, hikayelerini ve renklerini gökyüzüne taşıyorum" diyen Zahit Mungan, Katar'da da Şahmeran ve Meleke Tavus temalı uçurtmalarını sergilemeyi planlıyor.

Mardin'deki atölyesinde hem üretim yapan hem de ziyaretçilere atölye deneyimi sunan Mungan'ın mekanı, kente gelen turistlerin uğrak noktalarından biri haline gelmiş durumda. Uçurtma yapmak isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Mungan'ın rehberliğinde hem Mardin kültürünü tanıyor hem de kendi uçurtmalarını tasarlama imkanı buluyor.

Katar Uluslararası Uçurtma Festivali, dünyanın dört bir yanından 20'den fazla profesyonel uçurtma ekibini bir araya getiriyor. Aile dostu açık hava etkinliği olarak bilinen festival, dev uçurtma gösterileri, renkli uçuş şovları ve Doha semalarında unutulmaz anlarla ziyaretçilere eşsiz bir görsel şölen sunacak.

