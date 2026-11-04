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Mardin Midyat'ta il talebi Bahçeli'nin 19 ilçe açıklamasıyla yeniden gündeme geldi

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Mardin Midyat'ta il talebi Bahçeli'nin 19 ilçe açıklamasıyla yeniden gündeme geldi Haber Videosunu İzle
Mardin Midyat'ta il talebi Bahçeli'nin 19 ilçe açıklamasıyla yeniden gündeme geldi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 19 ilçenin il olması açıklamasının ardından Mardin'in Midyat ilçesinde il olma talepleri yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar, tarihi ve turistik ilçenin kültürel zenginliği ile turizm potansiyeli nedeniyle il statüsü kazanmasını istiyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 19 ilçenin il olması yönündeki açıklamalarının ardından, Mardin'in tarihi ve turistik ilçesi Midyat'ta da il olma talepleri yeniden gündeme geldi. İlçenin kültürel zenginliğine, turizm potansiyeline ve gelişen yapısına dikkat çeken vatandaşlar, Midyat'ın il statüsüne kavuşmasını istediklerini dile getirdi.

Farklı din, dil ve kültürlerin yüzyıllardır bir arada yaşadığı Midyat'ta vatandaşlar, ilçenin tarihi dokusu, kültürel mirası ve turizmdeki konumuyla il olmayı hak ettiğini ifade etti. Midyat'ta şal ustalığı yapan ve sosyal medyada tanınan Firdevs Akgün, ilçenin çok kültürlü yapısına dikkat çekerek, " Midyat, din ve ırk ayrımı olmadan insanların barış ve kardeşlik içinde yaşadığı bir medeniyetler şehridir. Tarihi, kültürü, sanatı, gümüş işlemeciliği ve taş mimarisiyle görülmeye değer bir yerdir. Midyat'ın il olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda geç bile kalındı" dedi.

Almanya'nın Frankfurt kentinden gelen Tuğba Bozkurt da ilçenin tarihi ve sosyal yapısından etkilendiğini belirterek, " Midyat'a gelmeyi uzun zamandır istiyordum. İnsanlarını ve ilçenin gelişmiş yapısını çok beğendik. Burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduk. Bizce Midyat kesinlikle il olmalı" diye konuştu.

"Eksiklikler giderilerek il statüsü kazandırılmalı"

Midyatlı Hediye Akçay ise ilçenin il olmasını gönülden istediğini kaydederek, "Bir Midyatlı olarak ilçemizin il olmasını çok isterim. Bazı eksikliklerin tamamlanmasıyla Midyat'ın daha da gelişeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

İlçede yöresel yemekler sunan Safiye Çelik de Midyat'ın turizm potansiyeline vurgu yaparak, "Medeniyetler şehri Midyat'ın daha fazla büyümesini ve gelişmesini istiyoruz. Yöresel yemeklerimiz ziyaretçilerimiz tarafından büyük ilgi görüyor. Midyat'ın her alanda daha ileriye gitmesini arzuluyoruz" dedi.

Tarihi taş evleri, telkari gümüş işçiliği, çok kültürlü yaşamı ve turistik değerleriyle öne çıkan Midyat'ta vatandaşlar, il olma taleplerinin yetkililer tarafından değerlendirilmesini bekliyor. İlçenin il statüsüne kavuşması için yasal düzenleme yapılması gerekirken, Midyatlılar bu yöndeki beklentilerini dile getirmeyi sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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