Mardin'de Zorlu Diyafram Hernisi Ameliyatı Bebeğe Başarıyla Yapıldı.

(MARDİN) - Haber: Gülten AKGÜL

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yüksek hayati risk taşıyan bir cerrahi operasyon başarıyla tamamlandı. Doğum sonrası akciğerleri ve kalbi ciddi baskı altında olan bebek 57 günlük yoğun tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Mardin'de 37 haftalık ve 2.750 gram olarak dünyaya gelen erkek bebek, ciddi solunum yetmezliği nedeniyle Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Araştırmalarda diyaframdaki açıklık nedeniyle karın içi organlarının göğüs kafesine yerleştiği tespit edildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Uzman Doktor Adnan Azizoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Vakamız 37 haftalık ve 2.750 gram olarak dünyaya gelen, doğum esnasında yaşadığı ciddi solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edilerek yenidoğan yoğun bakıma aldığımız bir bebekti. Bebeğimizi entübe bir şekilde devraldığımızda çekilen akciğer filminde, karın içi organlarının sağ toraksta yerleşim gösterdiğini tespit ettik. Bu sebeple hastamızın durumuyla ilgili acilen Çocuk Cerrahisi bölümüne danıştık. Aynı zamanda akciğerinde gelişme problemi olduğu için akciğere giden ana damarda ciddi bir tansiyon yüksekliği mevcuttu. Hastamızı tıbbi olarak stabilize ettikten sonra, Çocuk Cerrahisi Uzmanımız Doktor Feride Mehmetoğlu tarafından operasyona alındı. Bu vakanın sağ taraflı olması ve karaciğer, apendiks, kalın bağırsak ile ince bağırsağın sağ göğüs boşluğuna yerleşmiş olması sebebiyle hastamız ciddi bir mortalite riski taşıyordu. Bu operasyon Mardin'de ilk defa yapılmıştır ve şu an hastamızı tamamiyle şifa bulmuş bir şekilde taburcu ediyoruz."

Azizoğlu, operasyonun ardından bebeğin 50 günü aşkın süre boyunca solunum desteği ve karmaşık tedavi protokollerine tabi tutulduğunu vurguladı.

"Bebeğimiz kilosunu neredeyse ikiye katlamış ve tamamen sağlıklı bir şekilde evine gidiyor"

Neonatoloji Uzmanı Muhammet Hocaoğlu da şunları söyledi:

"Vakamızı özellikli kılan nokta, sağ taraflı bir diyafram hernisi olmasıydı. Normal diyafram hernileri zaten nadir görülürken, bunun sağ tarafta olması yüzde 10-15'lik bir oranla durumu daha da nadir kılmaktadır. Fıtık içine giren organ miktarı ne kadar fazlaysa, ölüm riski de o kadar artmaktadır. Bizim hastamızda ince bağırsağın önemli bir bölümü, kalın bağırsak ve hatta karaciğer bile sağ toraksın içindeydi. Bu sebeple bebeğimizle ilgili ciddi problemler yaşadık. Ameliyat gerçekleşti; ancak ameliyat öncesinde ve sonrasında 'pulmoner hipertansiyon' ile mücadele ettik ve ciddi bir süre nitrik oksit tedavisi vermek durumunda kaldık. Daha sonrasında ise bağırsak iskemisi sorunuyla uğraştık. Beslenmesine çok aşamalı ve dikkatli bir şekilde geçildi. Bu bebeğimiz yaklaşık 50 gün gibi çok uzun bir süre oksijen desteğine ihtiyaç duydu. Fakat bugün şükürler olsun ki bebeğimiz hiçbir oksijen desteğine ihtiyaç duymadan, kilosunu neredeyse ikiye katlamış ve tamamen sağlıklı bir şekilde evine gidiyor. Bu, Mardin için tıp alanında gerçekten çok büyük bir olaydır."

Kaynak: ANKA