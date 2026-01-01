Mardin'de eğitime 1 gün ara verildi

Mardin'de yoğun kar nedeni ile eğitime 1 gün ara verildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Mardin genelinde olumsuz hava şartları ve oluşabilecek buzlanma riskine karşı başta ulaşım olmak üzere vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Meteorolojik değerlendirmelere göre, buzlanma ve soğuk hava koşullarının ilimiz genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, 2 Ocak 2026 Cuma günü Mardin genelindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar, 0-6 yaş çocuğu olan anneler ile hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi. - MARDİN