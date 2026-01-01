Haberler

Mardin'de eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Valiliği, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak 2026'da eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, engelli, kronik hastalığı bulunan çalışanlar ve 0-6 yaş çocuğu olan annelere idari izin verileceği belirtildi.

Mardin'de yoğun kar nedeni ile eğitime 1 gün ara verildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Mardin genelinde olumsuz hava şartları ve oluşabilecek buzlanma riskine karşı başta ulaşım olmak üzere vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Meteorolojik değerlendirmelere göre, buzlanma ve soğuk hava koşullarının ilimiz genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, 2 Ocak 2026 Cuma günü Mardin genelindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar, 0-6 yaş çocuğu olan anneler ile hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı