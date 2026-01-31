Haberler

Kızıltepe'de Galericiler Sitesinde Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleşen silahlı kavgada 4 kişi yaralanırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi Galericiler Sitesi'nde meydana gelen ateşli silahlı kavgada 4 kişi yaralanırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 13.54 sıralarında Atatürk Mahallesi Galericiler Sitesi'nde iki grup akraba arasında silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne, diğer 2 yaralı ambulans ekipleri tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin edinilen bilgilere göre; G.K. (28) ve R.K. (60), V.K. (46) sarı kodla, A.K. (51) ise kırmızı kodla hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
