Mardin'de Cinayet Soruşturmasında Gözaltında Bulunan Kişi Serbest Bırakıldı

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kaya ailesinin üç ferdinin evlerinde öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltında tutulan kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 25 Kasım'da Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma daha önce tutuklanan M.C'nin kız arkadaşı B.S, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında ailenin komşusu M.C. "kasten öldürme", V.E. ile B.K. ise "delil karartma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Komşu M.C'de, cinayette kullanıldığı değerlendirilen silah da ele geçirilmişti.