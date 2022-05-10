Maraton İzmir'in En İyi Kareleri Belli Oldu

İZMİR (ANKA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Road Race Label" sertifikalı uluslararası yarışı Maraton İzmir'de çekilen fotoğrafların katıldığı yarışmanın sonuçları açıklandı. 301 fotoğrafın katıldığı yarışmada birinciliği "Lider Karakter" rumuzlu fotoğrafıyla Hakan Yaralı elde etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Maraton İzmir kapsamındaki fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. "Maraton İzmir ve Maraton İzmir ile İzmir Kent Yaşamı ve Kültüründe Oluşan Maraton Sporu Olgusu" konulu yarışmanın birincisi "Lider Karakter" rumuzlu fotoğrafıyla Hakan Yaralı oldu.

Hasan Uçar'ın "Rekor Kıran Birinci" isimli fotoğrafı ikinciliği, Ahmet Özer'in "Koşu" isimli fotoğrafı üçüncülüğü elde etti. Murat Altıncan'ın "Yardım 2022" fotoğrafı mansiyon alırken, Serkan Yalçınkaya'nın "Mücadele" isimli fotoğrafı ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Özel Ödülü'ne layık bulundu. Murat Çakıl, Dr. Ahmet İmançer, Selçuk Kayan, Erol Özdayı ve Seda Şengök'ün jüri üyesi olduğu ve Nedim Ekmekçiler'in sekreterya görevini yürüttüğü yarışmada 301 fotoğraf arasından 37 fotoğraf sergilenmeye değer bulundu. Yarışmada dereceye girenlere toplam 12 bin TL ödül verilecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN KOŞMUŞLARDI

Birleşmiş Milletler'in "Sürdürülebilir bir dünya" temasıyla yapılan Maraton İzmir, bu yıl "atıksız maraton" hedefiyle 17 Nisan Pazar günü koşuldu. Uluslararası yarışa 43 farklı ülkeden 5000'den fazla sporcu katıldı. Geçen yıl Etiyopyalı Tsegaye Getachew'in 2.09.35 ile elde ettiği Türkiye'deki en iyi dereceyi bu yıl Kenyalı Lanny Rutto tazeledi. Rutto yarışı 2.09.27 ile tamamlayarak 8 saniye daha geliştirdi. Böylelikle Maraton İzmir'in "Türkiye'nin en hızlı parkuru" unvanı da yeniden perçinlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Atletizm Federasyonu ve World Athletics paydaşlığında düzenlenen yarışta erkeklerde ikinciliği Kenya'dan Meshack Kiprop Koech 2.11.21, üçüncülüğü yine Kenya'dan Mathew Kemboi 2.13.03 ile elde etti. Türk sporcular arasında en iyi dereceyi ise 2.20.02 ile erkekler kategorisinde koşarak yarışı 9'uncu tamamlayan Yavuz Ağralı aldı. Kadınlarda Etiyopya'dan Letebrhan Haylay Gebreslasea 2.27.35 ile ilk sırayı alırken, Kenyalı Lilian Chemweno 2.28.18 ile ikinci, aynı ülkeden Helen Jepkurgat 2.30.54 ile üçüncü oldu. Aydınlı Derya Kaya, 3.04.29'luk derecesiyle kadın atletler arasında sekizinci oldu.