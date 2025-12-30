Haberler

Manş Tüneli'nde elektrik arızası: Londra ile Avrupa arasındaki tren seferleri iptal

Güncelleme:
İngiltere ile Fransa'yı bağlayan Manş Tüneli'nde meydana gelen elektrik hattı arızası nedeniyle Londra, Paris, Amsterdam ve Brüksel arasındaki tüm tren seferleri iptal edildi. Eurostar ve National Rail, yolcuların seyahatlerini ertelemelerini önerdi.

İngiltere ile Fransa'yı denizden birbirine bağlayan Manş Tüneli'ndeki elektrik hattında meydana gelen arıza nedeniyle Londra, Paris, Amsterdam ve Brüksel arasındaki tüm tren seferleri iptal edildi.

İngiltere ile Avrupa kıtası arasında seferler düzenleyen demiryolu şirketi Eurostar tarafından yapılan açıklamada, Manş Tüneli'ndeki elektrik hattında arıza meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, "Yaşanan sorun ve bunun sonucunda Le Shuttle treninin aksaması nedeniyle tüm yolcularımızın seyahatlerini başka bir tarihe ertelemelerini önemle tavsiye ederiz. Seyahat biletiniz yoksa lütfen istasyona gelmeyin" ifadeleri kullanıldı. Le Shuttle'ın internet sitesinde yer alan açıklamada ise, "Havai elektrik hattındaki bir sorun nedeniyle hizmetlerimizde ciddi aksamalar yaşıyoruz, seferlerde gecikmeler var. Sorunu çözmek için yoğun çaba sarf ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Londra, Paris, Amsterdam ve Brüksel arasındaki tren seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Ayrıca İngiliz demiryolu şirketi National Rail tarafından yapılan açıklamada da yolcuların seyahatlerini başka bir tarihe ertelemeleri istendi. Açıklamada, elektrik kesintisinin Londra St Pancras International ve Paris Nord istasyonları arasında ciddi gecikmelere ve son dakika iptallerine yol açabileceği belirtildi. Açıklamada, "Manş Tüneli'ndeki havai elektrik hattında bir sorun var. Trenlerde ciddi gecikmeler ve son dakika iptalleri yaşanması muhtemeldir. Seyahatinizden önce kontrol edin, çünkü yolculuğunuz aksayabilir. Tüm yolcuların seyahatlerini başka bir tarihe ertelemelerini önemle tavsiye ediyoruz" denildi. - LONDRA

