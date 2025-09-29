Manisalı Şehit Aileleri ve Gaziler, İzmir Çiğli Hava Üssünü Ziyaret Etti

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi organizasyonuyla Manisalı şehit aileleri ve kahraman gaziler, çocuklarıyla birlikte İzmir Çiğli 2. Hava Ana Jet Üssü Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Üs içindeki filo alanlarını gezen şehit aileleri, gaziler ve çocukları, Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan çeşitli uçakları yakından görme fırsatı buldu. Ziyaret sırasında uçakların teknik özellikleri, görev alanları ve kullanım amaçları hakkında uzman personel tarafından detaylı bilgiler aktarıldı.

Ayrıca katılımcılara, Hava Kuvvetlerinin stratejik önemi, hava üstünlüğünün vatan savunmasındaki yeri ve pilotluk mesleğinin sorumlulukları konusunda da bilgilendirme yapıldı. Çocuklar, pilotların disiplin ve cesaret dolu görevlerini yakından tanıma imkanı elde etti.

Dernek Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, ziyaretin kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade ederek, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin aileleriyle birlikte, onların emaneti evlatlarımızı da bu anlamlı ziyarette görmek bizler için gurur kaynağıdır. Çiğli 2. Hava Ana Jet Üssü'nde gördüğümüz fedakarlık, teknik güç ve yüksek disiplin, hem bizlere güven vermiş hem de geleceğimiz olan çocuklarımıza ilham olmuştur. Gök Vatan'ın bekçileri olan kahraman Mehmetçiklerimizi ve pilotlarımızı yürekten selamlıyoruz" dedi.

Manisalı şehit aileleri ve gaziler, organizasyona verdikleri destekten dolayı Milli Savunma Bakanlığına ve Çiğli 2. Hava Ana Jet Üssü Komutanlığına teşekkürlerini iletti. - MANİSA