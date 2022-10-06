Manisa yerel haberi... Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri Başlıyor

Manisa haberi... Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenecek Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfitiyatro’da (Yörük Mehmet Er Meydanı) yapılacak Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri, 8 Ekim Cumartesi günü saat 09.00’da başlayacak ve gün boyu devam edecek.

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenecek Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfitiyatro'da (Yörük Mehmet Er Meydanı) yapılacak Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri, 8 Ekim Cumartesi günü saat 09.00'da başlayacak ve gün boyu devam edecek.

Turgutlu Belediyesi, Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri için son hazırlıklarını da tamamlıyor. Ferzande Sayan ve Onur Şenel koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri, altın kemerli başpehlivanlar Ali Gürbüz, İsmail Balaban, İsmail Koç, Cengizhan Şimşek, Orhan Okulu, Recep Kara ve Menderes Saltık başta olmak üzere 60 başpehlivanla birlikte yaklaşık 400 pehlivanın kıyasıya mücadelesine sahne olacak.

Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri, 8 Ekim Cumartesi günü saat 09.00'da Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfitiyatro'da (Yörük Mehmet Er Meydanı) yapılacak.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ 7 EKİM CUMA GÜNÜ

Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri kapsamında 7 Ekim Cuma günü saat 18.00'de başpehlivanların katılımıyla Ortapark Saat Kulesi önünden kortej yürüyüşü düzenlenecek.

ÜCRETSİZ SEFERLER DÜZENLENECEK

İlçe halkının organizasyona daha rahat ulaşabilmesi için ücretsiz seferler de düzenlenecek. Seferler, Dağmarmara Niyazi Üzmez İlkokulu ile Urganlı Mahalle Muhtarlığı önünden 8 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak. Saat 18.00'de ise Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfitiyatro önünden Dağmarmara ve Urganlı Mahallelerine dönüş için seferleri düzenlenecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Yağlı güreşlerimizi bu yıl üçüncü kez düzenliyoruz. Yağlı güreşlerimize ve diğer tüm ata sporlarımıza gösterilen ilgiden dolayı mutluluk duyuyoruz. Nefes kesecek mücadelelerin yaşanacağı Yörük Mehmet Yağlı Güreşlerimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.