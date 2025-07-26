Manisa İl Tarım Müdürü Metin Öztürk Görevine Veda Etti

Manisa İl Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, düzenlenen programla görevine veda ederken, yaptığı duygusal konuşmasında "Geldiğimiz noktada hem Manisa kamuoyunun hem de bakanlığın takdirini kazanmış olmak, benim için en güzel veda oldu" dedi.

Manisa İl Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk için, kurumda görev değişikliği nedeniyle veda programı düzenlendi. Programa Manisa protokolü, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen programda duygusal bir konuşma yapan Metin Öztürk, görev süresince Manisa tarımına katkı sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öztürk, "Finalde bize Manisa'nın ve Manisalı üreticilerin vereceği not önemliydi. Geldiğimiz noktada hem Manisa kamuoyunun hem de bakanlığın takdirini kazanmış olmak, benim için en güzel veda oldu" diye belirtti.

Manisa'nın Türkiye'nin en önemli tarım üslerinden biri olduğuna vurgu yapan Metin Öztürk, "Burada yaptığınız bir doğru işin karşılığı büyük olduğu gibi, yapılan bir yanlışın da ülke tarımına yansıması çok ağır olur. Bu sorumluluğun bilinciyle tüm işlerimizi en iyi şekilde yapma gayreti içinde olduk" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ekibine ayrı bir parantez açan Öztürk, "Şoföründen mühendisine, teknisyeninden aşçısına kadar tüm ekip arkadaşlarımla gurur duyuyorum. İl müdürlüğümüz bugün çok güçlü bir kadroya sahip. Benden sonra görevi devralacak arkadaşımız da çok iyi bir mirasa sahip olacak" şeklinde konuştu. Bakanlığın 5 yılını dolduran il müdürleri için rotasyon kararı aldığını aktaran Öztürk, Kocaeli İl Tarım Müdürlüğü'ne atanmasının ardından ailevi nedenlerle bu görevi kabul etmediğini, bakanlık merkez teşkilatında görevine devam edeceğini söyledi. Son olarak Manisa'da görev yaptığı süre boyunca iş birliği içerisinde çalıştığı tüm sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına ve basın mensuplarına teşekkür eden Öztürk, "Bana ve ekip arkadaşlarıma verilen tüm destekler için minnettarım. Bu final benim için mutlu bir sondur" ifadelerini kullandı. - MANİSA