Manisa haberleri: Turgutlu Belediyesi'nden Urganlı ve Gökkaya Mahalleleri Arasında Asfalt Çalışması

Edinilen Manisa gelişmesine göre Turgutlu Belediyesi tarafından Urganlı Mahallesi ve Ahmetli’ye bağlı Gökkaya Mahallesi arasındaki ortak bağlantı yolunun asfaltlama çalışmalarına başlandı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan ile birlikte asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Akın, “Turgutlu’da geçtiğimiz yıl 73 km ova yolu asfaltlaması yaptık. Bu sene de hedefimizi 70 km olarak belirlemiştik. Gelen bütün zamlara rağmen hedefimize yaklaştık. Turgutlu Ovası’nda iki yılda yaklaşık 150 km’lik asfaltlama çalışması yapmış olacağız” dedi.

Turgutlu Belediyesi tarafından Urganlı Mahallesi ve Ahmetli'ye bağlı Gökkaya Mahallesi arasındaki ortak bağlantı yolunun asfaltlama çalışmalarına başlandı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan ile birlikte asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Akın, "Turgutlu'da geçtiğimiz yıl 73 km ova yolu asfaltlaması yaptık. Bu sene de hedefimizi 70 km olarak belirlemiştik. Gelen bütün zamlara rağmen hedefimize yaklaştık. Turgutlu Ovası'nda iki yılda yaklaşık 150 km'lik asfaltlama çalışması yapmış olacağız" dedi.

Turgutlu Belediyesi tarafından Urganlı Mahallesi ile Ahmetli'ye bağlı Gökkaya Mahallesi arasındaki ortak bağlantı yolunda ilk asfalt atıldı. İki bin metresi Turgutlu Belediyesi, iki bin metresi ise Ahmetli Belediyesi'ne bağlı olan bağlantı yolunda, yol bütünlüğünün sağlanması amacıyla asfalt sathi kaplama çalışmaları Turgutlu Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla yapılacak.

"TURGUTLU OVASI'NDA İKİ YILDA YAKLAŞIK 150 KM'LİK ASFALTLAMA ÇALIŞMASI YAPMIŞ OLACAĞIZ"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan ile birlikte Gökkaya Mahallesinden başlayan asfaltlama çalışmalarını, ilk gününde yerinde inceledi. Çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak hizmetlerin yapıldığını belirten Başkan Çetin Akın, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimizin üretim yapabilmesi için sağlıklı yollara ihtiyacı var. Seçim sahalarındaki en önemli sözümüz; 'Turgutlu'daki çiftçinin hayatını kolaylaştıracak bütün hamleleri yapacağımız' yönündeydi ve 180 bin nüfuslu bir ilçenin asfalt şantiyesi yoktu. Göreve geldiğimizde ilk yaptığımız iş, asfalt şantiyesini kurmak oldu. Turgutlu'da geçtiğimiz yıl 73 km ova yolu asfaltlaması yaptık. Bu sene de hedefimizi 70 km olarak belirlemiştik. Gelen bütün zamlara rağmen hedefimize yaklaştık. Turgutlu Ovası'nda iki yılda yaklaşık 150 km'lik asfaltlama çalışması yapmış olacağız. Kurduğumuz asfalt şantiyemiz ile sadece Turgutlulu hemşehrilerimizin değil, çevre ilçelerimizdeki vatandaşlarımızın da hayatının kolaylaştığını görmek doğru yatırımlar yaptığımızı ispat ediyor. Hem partimizin politikası olarak hem bize emanet edilen bu vatanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Köylü milletin efendisi' oluncaya kadar siyaset yapmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de hizmetlerimiz artarak devam edecek."

"BAŞKANIMIZ ÇETİN AKIN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM. BİZ BİRİZ VE KARDEŞİZ"

Konuşmasında Başkan Çetin Akın'a teşekkür eden, bu çalışmanın birlik ve kardeşlik anlamında güzel bir mesaj verdiğini belirten Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan ise "Sayın Başkanım Çetin Akın'a teşekkür ediyorum. Komşu bir belediye olarak Turgutlu Belediyesinde asfalt şantiyesinin olması bizleri de memnun etti. Gökkaya Mahallemizde de asfaltlama yapılması teklifi Sayın Başkanımızdan geldi. Bu çalışma aynı zamanda 'Biz biriz ve kardeşiz' anlamında güzel bir mesaj da vermiş oldu" dedi.