Manisa haberi... Kula'nın içme suyu sorununu çözecek proje başlıyor

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u ziyaret etti. Ziyarette, ilçenin içme suyu ihtiyacına kısa sürede çözüm getirebilmek adına 1 Eylül'de ihalesine çıkılacak olan 18 kilometrelik içme suyu hattı projesi ile ilgili istişarede bulunularak sahada inceleme gerçekleştirildi.

Kula ilçesinin jeolojik ve volkanik yapısı nedeniyle su kaynaklarının verimli olmayışı ve açılan sondajlarda suya ulaşılamaması sorununa kökten çözüm getirebilmek adına Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 18 kilometrelik çelik borularla içme suyu hattı çalışması gerçekleştirecek. 1 Eylül'de ihalesine çıkılacak olan proje için Genel Müdür Burak Aslay, Kula'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'a makamında ziyaret gerçekleştiren Genel Müdür Burak Aslay, ardından yatırım sahasında yer alacak olan kuyularda inceleme gerçekleştirdi. Ziyaret ve incelemelere Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da eşlik ederken, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Aydın Topdemir ve MASKİ İlçe Şefi Tuğba Ural Kula Belediyesi Meclis üyesi Mustafa Sümen ve Denizli Çivril ilçesi eski AK Parti ilçe başkanı Mehmet Celep de yer aldı.

İnceleme sahasında açıklamalarda bulunan MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "Manisa'mızın güzide ilçelerinden biri olan Kula ilçemizde, belediye başkanı Sayın Hüseyin Tosun ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün meclis toplantısında müjdesini verdiği ve ilçenin 50 yıllık su sorununu çözecek yatırım ile ilgili Sarnıç mahallesindeki sondajlarda incelemelerde bulunduk. Kula ilçemizin içme suyu ihtiyacını karşılamak için Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün Ankara'da yaptığı görüşmeler sonrasında hız kazanan projemiz çerçevesinde 18 kilometre içme suyu hattı döşeyerek hanelere ulaşan suyun verimini artıracağız. Milletvekillerimizin, bakanlarımızın, belediye başkanlarımızın da destekleriyle İller Bankası'ndan kredinin temini yapıldı. Yapacağımız imalatlar sayesinde önümüzdeki yaza girmeden Kula ilçemizin su sorununu kökten çözmeyi hedefliyoruz. İlçemiz için şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - MANİSA