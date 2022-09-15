Manisa haber! Zeytin ve Zeytinyağında Türkiye'nin İlk Lisanslı Deposu Akhisar'da

Manisa haberleri: Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, 6 bin 500 ton kapasiteye sahip lisanslı depoculuk için protokol imzaladı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, 6 bin 500 ton kapasiteye sahip lisanslı depoculuk için protokol imzaladı.

Akhisar'da hayata geçecek ve Türkiye'nin zeytin ile zeytinyağında ilk lisanslı deposu olma özelliğini taşıyacak tesis, ürünlerin hijyenik ve iklimlendirilmiş ortamda muhafazasına imkan tanıyacak. Tesis ayrıca Akhisar ve çevre bölgelerdeki üreticilerin ürünlerinin sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanmasına da olanak sağlayacak.

Lisanslı depoculukta devlet tarafından sağlanan stopaj, kira, analiz ve nakliye desteğiyle birçok giderden muaf tutulan çiftçiler, ürünlerini değerlendiğinde satarak hasat döneminden daha fazla kar elde etme imkanı bulacak.

Akhisar'ın hak ettiği şekilde zeytin ve zeytinyağı merkezi haline gelmesi için en önemli adımlardan birini attıklarını belirten Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar Ticaret Borsası ve Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı İhtisas OSB olarak Türkiye'de bir ilke imza atıyoruz ve zeytin ile zeytinyağı üreticilerimiz için toplamda 6500 tonluk lisanslı depomuzu şehrimize kazandırıyoruz. Bu sayede hem üreticilerimiz kara geçerken hem de şehrimiz hak ettiği gibi zeytin ve zeytinyağı merkezi haline gelecek. Çiftçimiz, üreticimiz ve Akhisar'ımız için çok önemli bir adım atıldığına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat ise "Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya ve ekibine yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yatırımcılara verdikleri desteklerden ve böyle bir projeye öncülük yaptıklarından dolayı Akhisar adına tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.