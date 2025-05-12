Manisa'dan 38 Hacı Adayı Kutsal Topraklara Uğurlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan 38 kişilik hac kafilesi, düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı.

Bu yıl ilçeden hacca gidecek olan 38 hacı adayı için Sarıgöl Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camii'nde uğurlama töreni düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, Sarıgöl İlçe Müftüsü Metin Güvenir tarafından hacı adayları için dua edildi.

Uğurlama törenine Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ile hacı adaylarının yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlanan hacı adayları, "Gidip de dönmemek var, gelip de bulamamak var" diyerek helallik istedi. - MANİSA