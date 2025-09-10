Manisa'da 'Türkiye Yüzyılı Muhtarlar Buluşması' Düzenlendi

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un ev sahipliğinde, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki muhtarların katılımıyla "Türkiye Yüzyılı Manisa Muhtarlar Buluşması" düzenlendi.

Manisa'da bir otelde düzenlenen programa kamu kurumlarının bölge ve il müdürleri iştirak etti. AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un moderatörlüğünü yaptığı programda, mahalle muhtarları, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen sorun ve talepleri, ilgili kurum müdürlerine birinci ağızdan aktarma fırsatı buldu.

Soruları cevaplayan kurum temsilcileri, iletilen taleplerin çözüme kavuşturulması için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Toplantıda muhtarların ilettiği talepler, Milletvekili Murat Baybatur tarafından da tek tek not alındı.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, program sonunda yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Muhtarlarımız, devlet ile millet arasında köprü vazifesi gören en önemli temsilcilerimizdir. Her bir mahallemizde vatandaşlarımızın sesini en hızlı şekilde duyuran, onların sorunlarını bizlere ileten muhtarlarımızla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bugün burada dile getirilen tüm taleplerin takipçisi olacağız. Bizim anlayışımızda, milletimizin yanında olmak, sorunlarını dinlemek ve çözümler üretmek esastır. Türkiye Yüzyılı'nda da Manisa'mız için, mahalle mahalle, sokak sokak hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu programlarımız ilçe ilçe devam edecek ve Manisa'mızda il genelinde tüm muhtarlarımızla bir araya geleceğiz. Programımıza katılan tüm muhtarlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerine teşekkür ediyorum."

Programa, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalbant, Karayolları Bölge Müdürü Murat Gönenli, Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, DSİ Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, Gediz Elektrik Yönetim Kurulu Başkanvekili Ahmet Bayramoğlu ile kamu kurumlarının il müdürleri katıldı. - MANİSA