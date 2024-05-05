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Manisa'da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Uçurtma Şenliği düzenlendi

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Yunusemre ilçesindeki Atatürk Kentpark'ta Uçurtma Şenliği düzenlendi. Çocuklar ve aileleri renkli uçurtmalar ve emniyetin maskotlarıyla eğlenceli bir gün geçirdi.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Yunusemre ilçesindeki Atatürk Kentpark'ta Uçurtma Şenliği düzenlendi. Rengarenk uçurtmalar ve emniyetin maskotlarıyla doyasıya eğlenen çocuklar ve aileleri unutamayacakları bir gün geçirdi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Yunusemre ilçesindeki Atatürk Kentpark içerisinde düzenlenen Uçurtma Şenliği yoğun bir katılıma sahne oldu. Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da şenliğe katılarak çocuklarla yakından ilgilendi. Emniyet Müdürlüğü personelleri ve çocukların kalabalık katılımı ile neşe içerisinde gerçekleşen şenlikte çocuklar ve aileleri unutamayacakları bir gün geçirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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