Haberler

Manisa'da teravih sonrası çocuklara sürpriz

Manisa'da teravih sonrası çocuklara sürpriz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Güzelyurt Mahallesi'ndeki Eniseler Camii'nde teravih namazı sonrası çocuklarla bir araya gelerek onlara hediyeler dağıttı. Müftü, Ramazan'ın paylaşma ve birlik vurgusunu yaptı.

Teravih namazını Yunusemre ilçesinin Güzelyurt Mahallesindeki Eniseler Camiinde kılan Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu camiyi dolduran çocuklarla yakından ilgilenerek namaz sonrası hediye dağıtımı gerçekleştirdi.

Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, teravih namazını Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesinde bulunan Eniseler Camii'nde kıldıktan sonra camiyi dolduran çocuklarla yakından ilgilendi. Namaz sonrası çocuklarla sohbet eden Müftü Kabukçu, Ramazan ayının paylaşma, birlik ve beraberlik ayı olduğuna dikkat çekti.

Çocukların camiye alışması ve ibadet bilincinin küçük yaşta kazanılması amacıyla gerçekleştirilen programda miniklere çeşitli hediyeler takdim edildi. Hediyelerini alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, camide renkli ve samimi görüntüler oluştu.

Müftü Kabukçu, yaptığı kısa konuşmada, "Ramazan ayı, gönüllerimizi birleştiren müstesna bir zaman dilimidir. Çocuklarımızın camilerimizi sevmesi ve bu manevi atmosferi küçük yaşta tanıması bizler için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Cami cemaati de düzenlenen etkinlikten memnuniyet duyduklarını belirterek, çocukların camiye kazandırılmasına yönelik çalışmaların devam etmesini temenni etti.

Ramazan ayı boyunca benzer etkinliklerin farklı camilerde de sürdürüleceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı net rakam verdi
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü

Durakta dehşet anları! Otobüs bekleyen kadının kafasına sıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti

Bir köpek yalaması hayatını kararttı! Dört uzvunu birden kaybetti
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı

Kameraya bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Randevu bulamayınca doktora taşlama şiir yazdı

İstediği olmayınca doktora taşlama şiir yazdı
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Bu köyde ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor

Bu köyde Ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor
Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor

Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor