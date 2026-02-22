Manisa'da teravih sonrası çocuklara sürpriz

Teravih namazını Yunusemre ilçesinin Güzelyurt Mahallesindeki Eniseler Camiinde kılan Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu camiyi dolduran çocuklarla yakından ilgilenerek namaz sonrası hediye dağıtımı gerçekleştirdi.

Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, teravih namazını Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesinde bulunan Eniseler Camii'nde kıldıktan sonra camiyi dolduran çocuklarla yakından ilgilendi. Namaz sonrası çocuklarla sohbet eden Müftü Kabukçu, Ramazan ayının paylaşma, birlik ve beraberlik ayı olduğuna dikkat çekti.

Çocukların camiye alışması ve ibadet bilincinin küçük yaşta kazanılması amacıyla gerçekleştirilen programda miniklere çeşitli hediyeler takdim edildi. Hediyelerini alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, camide renkli ve samimi görüntüler oluştu.

Müftü Kabukçu, yaptığı kısa konuşmada, "Ramazan ayı, gönüllerimizi birleştiren müstesna bir zaman dilimidir. Çocuklarımızın camilerimizi sevmesi ve bu manevi atmosferi küçük yaşta tanıması bizler için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Cami cemaati de düzenlenen etkinlikten memnuniyet duyduklarını belirterek, çocukların camiye kazandırılmasına yönelik çalışmaların devam etmesini temenni etti.

Ramazan ayı boyunca benzer etkinliklerin farklı camilerde de sürdürüleceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı