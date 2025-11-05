Haberler

Manisa'da Kadın Girişimciler Toplandı

Güncelleme:
TOBB Manisa Kadın Girişimciler İcra Komitesi, Turgutlu'da kadın girişimcileri bir araya getirerek işbirliği ve destek konularını ele aldı. Toplantıda TUTSO Başkanı Faruk Aydın, kadın girişimciliğin önemine vurgu yaptı, ayrıca lösemili çocuklar için farkındalık oluşturuldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) öncülüğünde Manisa ve ilçelerindeki kadın girişimcileri bir araya getiren TOBB Manisa Kadın Girişimciler İcra Komitesi, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) ile TOBB Turgutlu Kadın Girişimciler Kurulu'nun ev sahipliğinde toplandı.

Turgutlu Kadın Girişimciler Kurulu tarafından kurulan Kasabai Kadın Kooperatifi'nin Çıkrıkçı Mahallesi'ndeki kahvaltı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; TUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ve eşi Fahriye Aydın, Genel Sekreter Nevzat Avcı ile TOBB Manisa KGK Başkanı Emel Uslu, Turgutlu KGK temsilcisi Jale Kutluel ve ilçelerde ki komite üyeleri katıldı.

TUTSO'dan kadın girişimcilere destek vurgusu

Toplantının açılışında konuşan Turgutlu KGK temsilcisi Jale Kutluel, katılımcılara teşekkür ederken, kadın girişimcilere verdiği desteklerden dolayı TUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın'a Atatürk portresi hediye etti.

TUTSO Başkanı Faruk Aydın, kadın girişimcilere verdikleri önemi vurgulayarak şunları söyledi: "Biz kadın girişimcilere çok önem veriyoruz. TUTSO olarak evrak alıp, evrak veren bir kurum değil, üreten bir kurumuz. TOBB'a bağlı odalar olarak hem Manisa'da hem de Türkiye genelinde güzel işlere imza atıyoruz ve sürekli diyalog halindeyiz. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olarak, sanayicilerimiz ve iş insanlarımızla aralıksız olarak çalışıyor, ülkemizin kalkınması için emek veriyoruz. Sizleri burada ağırlamaktan dolayı oldukça mutluyuz" dedi.

Lösemili çocuklar için farkındalık oluşturuldu

TOBB Manisa KGK Başkanı Emel Uslu ise konuşmasında Faruk Aydın'a ev sahipliği için teşekkür etti ve kadının ekonomiye katkısının önemine dikkat çekti: "Faruk başkanımıza ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir ortamda bugün buradayız. Biliyorsunuz kadının dokunduğu her yer güzelleşiyor. Manisa KGK olarak bizler de elimizden geldiğince üretimin ve gelişimin her aşamasında olmaya çalışıyoruz."

Uslu, ayrıca toplantının yapıldığı haftanın "Lösemili Çocuklar Haftası" olması nedeniyle bir farkındalık mesajı verdi: "Bu hafta lösemili çocuklar haftası ve bizler de kampanyalarına destek vermek için bugün hepimiz turuncu çiçekler taktık. Lösemili çocuklarımıza destek olmak amacıyla farkındalık oluşturmak istedik. Elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz."

Toplantıda, Turgutlu'nun tarihi hakkında, mimar Kübra Işıl Meşe tarafından katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, bölgedeki kadın girişimciliğin güçlendirilmesi ve işbirliğinin artırılması konularının ele alınmasının ardından sona erdi.

Manisa KGK İcra Komitesi toplantısı sonrasında, kadın girişimciler kurulu üyeleri Turgutlu Kent Müzesini ziyaret etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
