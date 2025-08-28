Manisa'da Gençler Üzümleri Gönüllü Olarak Hasat Etti

Manisa'da gençlik merkezlerindeki gönüllü gençler, üzüm bağında gönüllü hasat etkinliğine katıldı. 300 genç, Manisa'nın sarı altını olarak nitelendirilen üzümleri özenle kesip sergide işçilere destek oldu. Gönüllü hasat etkinliği ile üretim aşamalarını öğrenen gençler, üzüm bağında hem eğlendi hem de çiftçilere yardım etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Bizimle üretime katıl, geleceği iz bırak" sloganıyla başlattığı "Gönüllü Hasat Etkinliği" projesi Manisa'da da hayata geçti. Etkinliğe Manisa'da Şehzadeler Gençlik Merkezi, 75. Yıl Gençlik Merkezi, Akhisar Gençlik Merkezi ve Saruhanlı Gençlik Merkezlerinden gönüllü gençler, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Güler Sökmen ile birlikte Türkiye'nin farklı illerinden gençlik kampına gelen gençler katıldı. Saruhanlı'da gerçekleştirilen gönüllü hasat etkinliği ile gençlerin tarıma ilgisinin artırılması, gönüllülük bilincinin geliştirilmesi ve gençlerin kırsal kalkınmaya destek vermesi hedeflendi. Gönüllü hasat etkinliğine, Türkiye'nin farklı illerinden gençlik kampı için gelen gençler de katıldı. Kampçı gençler sultaniye çekirdeksiz üzümleri tattı, tarladaki gençlik konseri ile coştu.

Gençlerden Sultani üzüme hassas dokunuş

Gönüllü gençler, Manisa'nın dünyaca ünlü sultaniye çekirdeksiz üzümlerini özenle kesip sepetlere doldurdu. Üzüm bağında çalışan kadınlardan üretimin aşamalarını öğrenen gençler, üzüm sepetlerini traktörlerle sergiye taşıdı. Çiftçilere yardımcı olan gençler, üzümlerin bandırma işleminin ardından kurutulmak üzere sergiye yerleştirdi.

Üretimi yerinde öğrendiler

Üzüm bağında renkli görüntüler oluşturan gençler, çiftçilere destek olurken büyük mutluluk yaşadı. Çiftçi Necdet Akar da gençlerin kendilerine yardımcı olduklarını belirterek, gönüllü hasat etkinliğinin önemine dikkat çekti. Çiftçi Necdet Akar, "Bazı gençlerimiz üretimin aşamalarını bilmiyor, tarlaya girmemiş. Yediği ürünlerin nasıl yetiştiğini hiç görmemiş. Çiftçinin emeği çok önemli. Bu proje sayesinde gençler üretimi öğreniyor, çiftçinin hangi zorluklarla üretim yaptığını yerinde görüyor. Gençlerle birlikte olmaktan, onlarla hasat yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Yorulmuştuk, bize desteğe geldiler. Gençler her zaman üretimin bir parçası olmalı" dedi.

Gönüllü hasat etkinliğine katılan gençlerden Gizem Güney, ilk defa üzüm bağına geldiğini ve işçilere yardım etmekten dolayı çok mutlu olduğunu anlattı. Gizem Güney, "Sofrada yediğimiz üzümleri burada yerinde gördük, kestik ve sergiye yerleştirdik. Çiftçilerimiz üretip ekonomiyi canlı tutuyor, alın terini akıtıyor. Biz de onlara destek olup üretimi yerinde gördüğümüz için çok sevindik. Hepimiz için farklı bir deneyim oldu. Bu deneyim bana doğayla bütünleşmeyi, emeğe daha çok değer vermeyi öğretti" diye konuştu. Gönüllü genç Halil Acar da, üzüm salkımlarını özenle kestiğini, her gencin bu tür deneyimleri yaşaması gerektiğini vurguladı. - MANİSA