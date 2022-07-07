Manisa'da arife günü ve bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım hizmeti - Haberler

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Manisa'da arife günü ve bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım hizmeti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Manisa'da arife günü ve bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım hizmeti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalıların kabir ziyaretlerini rahatlıkla yapabilmeleri için bu bayram da mezarlıklara ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalıların kabir ziyaretlerini rahatlıkla yapabilmeleri için bu bayram da mezarlıklara ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl bayram arifesinde ve bayramın 1. günü düzenlediği ücretsiz ring seferleri bu yıl da yapılacak. Ücretsiz ring seferi il merkezinde 2 ayrı güzergah halinde gerçekleştirilecek. Ücretsiz ring seferlerinden vatandaşlar, arife günü ve bayramın birinci gününde yararlanabilecekler. Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat sağlaması için ücretsiz ulaşım sağlanacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "8 Temmuz Arife günü ve bayramın 1. günü olan 9 Temmuz Cumartesi günü 09.00-20.00 saatleri arasında belirlenen başlangıç ve bitiş duraklarından gidiş-dönüş şeklinde her saat başı mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşlarımıza yönelik ücretsiz taşıma hizmeti vereceğiz. Benzer uygulama ilçelerimizde de yapılacaktır. İlçelerimizden mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşlarımız ilçe ulaşım birimimizden güzergah ve saat bilgilerini alabilirler. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım hizmetinde kullanılacak servis güzergahları ise şu şekilde: Uncubozköy Cami, İzmir Caddesi, Akmescit Mahallesi Şeyh Fenari Cami, İki Lüleli Cami, Sultan Önü, Alaybey Zabıta, Kırtık Mezarlık. TOKİ 2, Göçmen Konutları, Atatürk Kentpark, Millet Çarşısı, Tarzan Bulvarı,Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Lale Meydanı, Mimar Sinan Bulvarı, İtfaiye, Şoförler Cemiyeti, Eski Garaj, Öğretmenevi, İstasyon, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Kırtık Mezarlığı. - MANİSA

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