MCBÜ ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Aile İçi İletişim Projeleri

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, aile içi iletişimi güçlendirmek, sorunlara karşı insanları daha dirençli ve bilinçli hale getirmek amacıyla hazırlanacak projeler için bir araya geldi.

Manisa CBÜ İletişim Fakültesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, aile içi iletişim ve şiddetle mücadele konusunda yeni projeler için bir araya geldi. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Özçınar, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nuray Yılmaz Sert, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilerinin katıldığı toplantıda, aile içi iletişim seminerlerinin devamı ve şiddetle mücadele konuları masaya yatırıldı.

Üniversite ve İl Müdürlüğü, geçen yıl büyük ilgi gören aile içi iletişim seminerlerine bu yıl da devam edilmesi kararı aldı. Toplantıda, geçtiğimiz yıl düzenlenen seminerlerin olumlu geri dönüşler almasının ardından bu etkinliklerin sürdürülmesine karar verildi. Yetkililer, aile içi iletişim seminerlerinin toplumun mutluluğu ve huzuru açısından önemli olduğunu vurguladı.

Görüşmede, "Mutlu aile, mutlu toplum" vurgusu yapılarak, bireylerin aile içinde sorunlara karşı daha bilinçli ve güçlü olmalarının toplumun genel refahına katkı sağlayacağı belirtildi.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Özçınar, "Geçtiğimiz yıl aile içi iletişimi güçlendirmek, sorunlara karşı insanları daha dirençli hale getirmek, sorunlara karşı ebeveynleri çocukları daha bilinçli hale getirmek için seminer çalışmalarımız oldu. Bu etkinliklerden iyi sonuçlar aldığımız için bu yıl da bu seminerleri sürdürme kararı aldık. Hepimizin bildiği gibi, mutlu bir aile, mutlu bir gelecek ve toplumu beraberinde getirir. Bu nedenle toplumun mutluluğu için çalışmayı seviyor ve bunun en doğru başlangıç noktasının aile olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi, toplumda yaygın olan şiddetin önlenmesi için yapılabilecek projeler oldu. Hem İletişim Fakültesi hem de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, şiddet dilinin ortadan kaldırılması ve medyada şiddetten arındırılmış bir dilin kullanılması gerektiğini vurguladı. İletişim Fakültesi'nin medya dilinin daha hijyenik hale getirilmesine yönelik projeler geliştireceği, bu konudaki uzmanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürüterek toplum yararına kullanacağı belirtildi.

Dekan Özçınar şöyle konuştu, "İl Müdürlüğü ile ortaklaştığımız birçok alan var. Bir diğer önemli nokta, şiddet dilinin ve şiddetin ortadan kaldırılmasıdır. Toplumda birçok şiddet biçimine tanıklık ediyoruz. Peki, şiddeti önleyici ne gibi etkinlikler yapabiliriz? Bu konuda pek çok örnek var. İletişim fakültesi olarak, medya dilinin şiddetten arındırılmasına yönelik projeler geliştirmeyi hedefledik çünkü bu hem bizim uzmanlık alanımız. Şiddetle mücadele Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün hedefleri arasında. Bu yüzden bu konuda ortak çalışmalar yapmayı önemsiyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç "Bakanlık olarak aile yapısını güçlendirmek, kadın hakları ve şiddetle mücadele, engelli ve yaşlılara destek, sosyal yardımlar, koruyucu aile ve evlat edinme ile çocuk koruma hizmetleri gibi geniş bir alanda çalışmalar yürütüyoruz. Bu süreçte kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içindeyiz. Üniversitemizin bizimle iş birliği yapmaya olan kararlılığı ve desteğinden memnuniyet duyuyoruz. Bu ortak çalışmaların güzel sonuçlar doğurarak diğer kurumlara da örnek olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Şiddeti önlemede eğitim çalışmaları önemli

Toplantıda ayrıca, İletişim Fakültesi'nin Manisa'daki diğer kurumlarla birlikte öfke kontrolü ve stresle başa çıkma gibi alanlarda eğitimler düzenlediği ifade edildi. Bu seminerlerle toplumda strese karşı daha dirençli bireyler yetiştirmenin ve şiddete meyilli davranışları önlemenin hedeflendiği belirtildi. Yetkililer, bu çalışmaların toplum genelinde şiddeti azaltmaya yönelik önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Şiddetin önlenmesi için, bireylerin strese ve şiddete karşı daha dirençli hale getirilmesi gerektiği, bu önemli hedefin tüm kurumların ortak çalışmasıyla başarıya ulaşabileceği vurgulandı.

"Bir bireyi bile şiddetten uzak tutmak büyük bir başarı"

Dekan Özçınar, "Bir bireyi bile şiddetten uzak tutmak bizim için büyük bir başarıdır. Kuşkusuz tek bir kurumun ya da iki kurumun bir araya gelerek yaptıkları her çalışma mutlak başarıya ulaşamaz. Ama buradaki bizim hedefimiz iletişim fakültesinde, Müdürlüğü'nde temel hedefi, üniversitemizin de temel hedefi, tek bir bireyi bile eğer şiddetten uzak tutabilirsek, bunu da büyük bir başarı sayıyoruz. Yani burada açıkçası en küçük bir farklılık bile bizim için büyük bir amaç haline gelmiş durumda" diye konuştu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin şehirle işbirliği içinde olmayı ve yerel sorunlara çözüm üretmeyi önemseyen bir üniversite olduğu da vurgulayan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Özçınar, "Üniversitemiz şehirle işbirliği içinde olmayı, şehrin ihtiyaçlarına, şehrin ortak sorunlarına birlikte çözüm üretebilmeyi önemseyen bir üniversite. Yani yaşadığı coğrafyaya kayıtsız kalmayan bir üniversite. Bu tarz projelerde Rektörümüz Prof. Dr. Rana Kibar'ın da büyük destekleri var. Dolayısıyla iletişim fakültesi olarak bizlerde Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin ürettiği politikalarla, ürettiği fikirler ve projelerle paralel olarak çalışmalarımıza devem edeceğiz" dedi. - MANİSA