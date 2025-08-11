Manisa'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güncelleme:
AFAD, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 21.32'de 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 13.18 kilometre olarak belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 21.32'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Kırkağaç ilçesi olan depremin derinliği 13.18 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
