Manisa'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
AFAD, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 21.32'de 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 13.18 kilometre olarak belirlendi.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 21.32'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Kırkağaç ilçesi olan depremin derinliği 13.18 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel