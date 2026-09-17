Manevi danışmanlık hizmetleri masaya yatırıldı

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Afyonkarahisar İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi'nde, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde öğrenci yurtlarında yürütülecek manevi danışmanlık hizmetleri ve gençlik faaliyetlerinin değerlendirildiği dönem başı istişare toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; GSB Afyonkarahisar Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Asan, Din Hizmetleri Şube Müdürü Abdullah Yılmaz, Gençlik Faaliyetleri Şube Müdür Vekili Ali Abaylı, gençlik koordinatörleri ve manevi danışmanlar katıldı.

Toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde öğrenci yurtlarında gerçekleştirilecek manevi danışmanlık hizmetleri ve gençlere yönelik faaliyetler ele alındı. Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, planlanan çalışmaların hayata geçirilmesi ve gençlere sunulan hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantı, katılımcıların karşılıklı görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından yeni döneme ilişkin planlamaların değerlendirilmesi ve iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı