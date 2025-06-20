Manavgat'ta Otomobil Kazası: 2 Yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Manavgat'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sokak kesişiminde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5048 sokakta meydana geldi. Çetin Emeç Caddesi istikametine seyir halindeki Cehla B. E.'nin kullandığı 07 ARH 744 plakalı otomobil 5054 sokak kesişimine geldiğinde Cumartesi Pazarı istikametine gitmekte olan Esen E. Y.'nin kullandığı 07 BNE 071 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 07 ARH 744 plakalı otomobil sürücüsü Cehla B. E. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Nihal S. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Yerel
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