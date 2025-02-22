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Manavgat'ta 'Mehmetçik Üşümesin' Projesi ile Askere Destek

Manavgat'ta 'Mehmetçik Üşümesin' Projesi ile Askere Destek
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 'Mehmetçik Üşümesin' Projesi kapsamında özel eğitim okulu velileri tarafından örülen bere ve boyunluklar, jandarma ekiplerine teslim edildi. Proje, Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu artırmayı amaçlıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı. "Mehmetçik Üşümesin" Projesi kapsamında, Manavgat Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu velileri tarafından örülen bere ve boyunluklar, Mehmetçiğe gönderilmek üzere Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Manavgat Kaymakamlığı, Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğinde yürütülen Mehmetçik Üşümesin sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde okulda özel bir teslim töreni düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Modeli ve AHENK Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, velilerin özveriyle ördükleri kışlık aksesuarlar, Mehmetçik'in zorlu görev şartlarında moral ve motivasyonunu artırmayı amaçlıyor.

Öğrencilerden Mehmetçik'e sevgi mesajı

Törene Manavgat Kaymakamı Adil Karataş'ın eşi Gülay Karataş, Manavgat İlçe Jandarma Komutanı J. Binbaşı Mustafa Deniz, Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz, okul öğretmenleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Velilerin ördüğü bere ve boyunluklar, öğrenciler tarafından jandarma ekiplerine teslim edilirken duygu dolu anlar yaşandı.

Öğrencilerin Mehmetçik'e sevgilerini ve desteklerini ilettiği törende, jandarma personeli de öğrencilere yakın ilgi gösterdi. Etkinlikte özel eğitim öğrencileriyle bir araya gelen jandarma personeli, çocuklara çeşitli hediyeler vererek keyifli anlar yaşattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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