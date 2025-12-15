Haberler

Beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğer ve iki böbreği bağışlandı

Beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğer ve iki böbreği bağışlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hastanede beyin ölümü gerçekleşen 67 yaşındaki hastanın ailesinin organ bağışı yapması sonucu, karaciğeri ve iki böbreği başka hastalara nakil için alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hastanede beyin ölümü gerçekleşen 67 yaşındaki hastanın karaciğer ve iki böbreği bağışlandı.

Manavgat'ta yaşayan 67 yaşında erkek bir hasta beyin kanamasıyla şüphesiyle 15 gün önce Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü yakınlarıyla temasa geçti. Yakınlarının organlarını bağışlaması üzerine dün saat 20.00 sıralarında vefat eden şahsın karaciğeri ve 2 böbreği Antalya'dan gelen uzman bir ekipçe alındı. Karaciğer ve bir böbrek Antalya'ya, bir böbrekte Konya'ya gönderildi.

Manavgat Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servis Şefi ve Anestezi Uzmanı Doktor Mehmet Ercan Sönmez, ailesinin onay vermesinin ardından hızlı bir şekilde çalışmaların yapıldığını ve Sağlık Bakanlığı veri tabanına kayıtlı uygun hastaların bulunduğunu söyledi. Organ naklinin bir kişinin hayata tutunması için önemli olduğunu belirten doktor Sönmez, "Bu operasyonun gerçekleşmesi olağanüstü bir çaba sarf eden organ nakli koordinatörlüğümüze ve yoğun bakım personelimize teşekkür ederim. Vefat eden hastamızın organlarını bağışlayarak 3 canın kurtulmasına vesile olan ailesine de şükranlarımı sunarım" dedi. Doktor Mehmet Ercan Sönmez, alınan organlardan karaciğer ve bir böbreğin Antalya'ya, diğer böbreğin ise Konya'ya gönderildiğini kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı

İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırganlar baba-oğul çıktı

Plajı kana bulayan saldırıda kan donduran detay! Bakın kim çıktılar
Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu

Tahliyeyi böyle bekledi: Cezaevi önünde şaşırtan performans
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
Dünyaca ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü yönetmen evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

2025'e böyle veda etti! Kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay
Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yatırımcısını mest eden altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Ligin ilk yarısında derbi kazanan tek takım Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe'den lige damga vuran istatistik
Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var

Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var
Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor

Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor
Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Bakan müjdeyi Meclis koridorunda vermişti! Detaylar belli oldu
title