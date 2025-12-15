Beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğer ve iki böbreği bağışlandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hastanede beyin ölümü gerçekleşen 67 yaşındaki hastanın karaciğer ve iki böbreği bağışlandı.

Manavgat'ta yaşayan 67 yaşında erkek bir hasta beyin kanamasıyla şüphesiyle 15 gün önce Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü yakınlarıyla temasa geçti. Yakınlarının organlarını bağışlaması üzerine dün saat 20.00 sıralarında vefat eden şahsın karaciğeri ve 2 böbreği Antalya'dan gelen uzman bir ekipçe alındı. Karaciğer ve bir böbrek Antalya'ya, bir böbrekte Konya'ya gönderildi.

Manavgat Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servis Şefi ve Anestezi Uzmanı Doktor Mehmet Ercan Sönmez, ailesinin onay vermesinin ardından hızlı bir şekilde çalışmaların yapıldığını ve Sağlık Bakanlığı veri tabanına kayıtlı uygun hastaların bulunduğunu söyledi. Organ naklinin bir kişinin hayata tutunması için önemli olduğunu belirten doktor Sönmez, "Bu operasyonun gerçekleşmesi olağanüstü bir çaba sarf eden organ nakli koordinatörlüğümüze ve yoğun bakım personelimize teşekkür ederim. Vefat eden hastamızın organlarını bağışlayarak 3 canın kurtulmasına vesile olan ailesine de şükranlarımı sunarım" dedi. Doktor Mehmet Ercan Sönmez, alınan organlardan karaciğer ve bir böbreğin Antalya'ya, diğer böbreğin ise Konya'ya gönderildiğini kaydetti. - ANTALYA