Manavgat'ta 3 mahallede yol bakım ve onarım çalışmaları - Haberler

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Manavgat'ta 3 mahallede yol bakım ve onarım çalışmaları

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Manavgat'ta 3 mahallede yol bakım ve onarım çalışmaları

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sarılar, Çayyazı ve Kalemler mahallelerinde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sarılar, Çayyazı ve Kalemler mahallelerinde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, program dahilinde çeşitli mahallelerde başlattığı yol bakım ve onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ekipler, son olarak Sarılar, Çayyazı ve Kalemler mahallelerinde asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşların sıkıntı yaşamaması için süratli bir şekilde yama çalışmalarını tamamlayan ekipler, yolu kullanıma açtı.

"Yaz ayları boyunca çalışmalar sürecek"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "İlçemizin ihtiyaç duyulan mahallelerinde planlı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz yol bakım ve onarım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılan bu çalışmalarla trafik akışını ve yaya ulaşımını daha güvenli hale getiriyoruz. Yaz ayları boyunca yol bakım ve onarım çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Manavgat Sarılar Yerel Haberler

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