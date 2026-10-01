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Manang'daki çığ felaketinde bugün 8 işçinin daha cesedi çıkarıldı, ölü sayısı 15 oldu

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Manang'daki Himlung Himal ana kampına Pazar günü düşen çığda bugün 8 işçinin daha cesedine ulaşıldı, toplam 15 işçinin cesedi çıkarıldı. Bir işçi kayıp; NNMGA Başkanı Gurung, kayıp işçiyi bulma ihtimalinin çok düşük olduğunu ve operasyonun sonlandırılacağını söyledi.

Nepal'de Pazar günü meydana gelen çığ felaketinde, bugün 8 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Toplamda 15 işçinin cesedine ulaşılırken bir kişinin kayıp olduğu aktarıldı.

Nepal'in Manang bölgesindeki Himlung Himal zirvesinin ana kampına Pazar sabah saatlerinde çığ düşmüştü. Ülkenin orta kesiminde yabancı dağcılar için hazırladıkları bir dağ kampının çığ altında kalması sonucu en az 15 Nepalli işçi hayatını kaybettiği açıklandı. Nepalli işçilerin dağcılar için çadır kurduğu sırada yaşanan çığ felaketinde bir kişinin kayıp olduğu aktarıldı. Nepal Ulusal Dağ Rehberleri Derneği (NNMGA) Başkanı Tul Singh Gurung, kurtarma ekiplerinin olay yerinden 15 kişinin cesedini çıkardığını belirterek "Bugün çıkarılan cesetlerin helikopterle Katmandu'ya getirilmesi bekleniyor" dedi. Kayıp işçiyi bulma ihtimalinin çok düşük olduğunu sözlerine ekleyen Gurung, kurtarma operasyonunun sonlandırılacağını ifade etti.

Cesetlerden 8'si bugün kar altından çıkarılırken, 7 kişiye ait cansız bedenler hafta başında bulunmuştu. Yabancı dağcılar, çığ meydana geldiği sırada henüz olay yerine ulaşmamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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