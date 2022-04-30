Mamak'ta Erzurumlular İftar Sofrasında Buluştu

ERZURUM (ANKA) - Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Lavanta Kültür Merkezi'nde Erzurumlularla iftar yaptı.

Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV) ile birlikte düzenlenen iftar programında ESAV Başkanı Veysel Aksungur, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse "İki yıldır salgın dolayısıyla bırakın beraber iftar yapmayı sokağa çıkamadığımız zamanlar oldu. Şimdi sizlerle birlikte aynı sofraya oturabildiğimiz için Rabbime hamdediyorum" diye konuştu. Başkan Murat Köse, Erzurumluların Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin ise "Pandemi bizim birbirimize ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu aslında beraber bir sofranın etrafında toplanıp bir araya gelebilmenin, bir iftar, bir sahur yapabilmenin Cenab-ı Allah'ın bize bir lütfu olduğunu gösterdi. Bugünümüze şükürler olsun. Ben de bayramınızı şimdiden kutluyorum" dedi.

İftar yemeğinin ardından Erzurum bar ekibinin halk oyunları gösterisi büyük alkış aldı. Aşıklar ise sazlarıyla sözleriyle iftar akşamını renklendirdi.