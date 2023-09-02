Maltepe'de "Kardeş Türküler" Rüzgârı Esti

Maltepe Belediyesi'nce düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış Günü konserinde ezgileriyle kardeşlik ve dostluğun gelişimine katkı sunan Kardeş Türküler sahne aldı. Yaşar Kemal'in adının verildiği kültür merkezi önünde gerçekleştirilen konser öncesi gökyüzüne barış güvercinleri uçuruldu. Konser öncesi konuşan ev sahibi Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bu meydanda görüyorum ki burada sizleri buluşturan sevginin ve barışın tüm Anadolu'yu saracağını düşünüyorum. Hepinizin 1 Eylül Dünya Barış Günü'ün kutluyorum" dedi.

Maltepe Belediyesi 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne özel bir gece düzenledi. Söyledikleri etnik türkü ve şarkılarla Türkiye'nin kültürel değerlerine ışık tutan Kardeş Türküler'in konser verdiği geceye binlerce Maltepeli katıldı. Hep birlikte kardeşlik türkülerinin söylendiği, Belediye Başkanı ve Kardeş Türküler grubunun solistlerinin birlikte gökyüzüne barış güvercini uçurduğu gecenin açılış konuşmasını, Belediye Başkanı Ali Kılıç yaptı.

"YAŞAR KEMAL, 'EN GÜZEL ŞİİR BARIŞTIR' DİYOR"

Ali Kılıç, konuşmasında İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesine atıfta bulunarak, şunları söyledi:

"Sözleşmeyi iptal edenler aynaya bakın Filenin Sultanları'nı karşınızda göreceksiniz. Az önce Filenin Sultanları rakibini yenerek finale yükseldi. Neden bunu konuşmamın başında zikretmek istedim. Yıllardır bunu dile getirmek için çırpınıyoruz ki kadınlarımıza yol verdiğimizde, önünü açtığımızda, onların önüne engeller koymadığımızda Anadolu kadını dünyaya imza atmaya devam edecektir. Çok kıymetli Maltepeli hemşehrilerim bu akşam biliyorum çok güzel türkülerle, şarkılarla, halaylarla, horonlarla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü hep birlikte kutlayacağız. Çünkü günümüzde en çok ihtiyaç duyduğumuz olayların başında barış geliyor. Silah baronları, silah tüccarları üzerinde yaşadığımız evreni parçalayarak savaşlara sokmaya çalışabilirler. Ancak genç kuşak, yani sizler eğer dik durabildiğiniz zaman barışın ne kadar önemli kavram olduğunu kabul ettiğiniz zaman ben inanıyorum ki savaşları bir şekilde elimizin tersiyle itmiş olacağız ve barış her zamankinden daha güçlü bir şekilde kendisini bize hissettirecektir. Bunun için geçmişten ders alacağız, geleceğe de ışık tutacağız. Tıpkı savaşları kazanan, Trablus'ta, Van'da, Çanakkale'de ulusal kurtuluş mücadelemizin kahramanı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bile diyor ki 'eğer söz konusu vatan savunması değilse o zaman barış kaçınılmaz bir zorunluluktur diyor, barıştan başka hiçbir şey kabullenemeyiz' diyor. Yine arkamızda kültür merkezini gördüğünüz Türkiye'nin çok önemli bir ismi Yaşar Kemal, inanıyorum ki o bu akşam bizleri izliyordur burada, 'en güzel şiir barıştır' diyor. Siz en güzel şarkıları söylemeye, en güzel türküleri söylemeye en güzel halayları çekmeye, en güzel horonları tepmeye layık bir kuşaksınız. O nedenle birilerinin bu coğrafyada sizlere dayatmak istediği savaşlara hep beraber karşı çıkacağız ve barış günlerimizi daha yüksek, daha gür bir sesle haykıracağız."

KILIÇ'TAN ÇİFTE MÜJDE

Maltepe Cumhuriyet Meydanı altgeçidinin 2 hafta içinde açılacağı ve yeni dönemde Maltepe'den tramvay geçeceği müjdesini de veren Başkan Kılıç, sözlerini şöyle noktaladı:

"Maltepe değişiyor ve sizlerle değişmeye devam edecek. Çünkü Maltepe'de önce saygı var, sonra da sevgi var. Ne diyoruz koşullar ne olursa olsun daima sevgi kazanacak diyoruz. Sevginin olmadığı hiçbir yerde huzur olmaz. Bu meydanda da görüyorum ki burada sizleri buluşturan sevginin tüm Anadolu'yu saracağını düşünüyorum. Hepinizin 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Nice barış dolu günler ve yıllar hepinizin olsun. Birazdan en güzel türküleri, Anadolu türkülerini farklı dillerde söyleyeceğiz. Birileri yasaklama getiriyor ama biz bütün dillere, bütün kültürlere, bütün inançlara saygı duyan bir Anadolu toprağının insanlarıyız. O nedenle bu topraklar üzerinde yaşamış bütün diller, bütün kültürler bizim kültürümüz, bizim dilimizdir. İşte bunu yıllardır sahneye taşıyarak, tüm baskılara rağmen direnen Kardeş Türküler'le beraber olacaksınız. İyi dinlenmeler, iyi eğlenceler. Hoşça kalın, dostça kalın."

BİRLİKTE SÖYLEDİLER

Konuşma sonrası sahne alan kardeş Türküler Türkçe, Kürtçe ve farklı dillerdeki sevilen türkü ve şarkılarını Maltepeliler için seslendirdi. Türkülere eşlik eden Maltepeliler 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü büyük coşkuyla kutladı. Kardeş Türküler, Başkan Kılıç'a destekleri için teşekkür etti.