Malazgirt Zaferi Kutlamaları için Hazırlıklar Başladı

Malazgirt Zaferi Kutlamaları için Hazırlıklar Başladı
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Muş'un Malazgirt ilçesinde 26 Ağustos'ta düzenlenecek Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlık süreci hızlandı. Kaymakam Göksu Bayram ve Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Ersan Topbaş, etkinlik alanında incelemelerde bulunarak organizasyon hakkında bilgi aldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklar başladı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklar hız kazanırken, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ile Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Ersan Topbaş, kutlamaların yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Kaymakam Bayram ve Başkan Topbaş, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nı gezerek görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından ilçe merkezine geçen heyet, 15 Temmuz Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe sakinleriyle çay içip sohbet eden heyet, Malazgirt halkının misafirperverliğinden memnuniyet duydu.

İlk kez Malazgirt'e geldiğini belirten Hüseyin Ersan Topbaş, "Bölge halkı çok misafirperver. Buradaki etkinliklerin ne kadar anlamlı olduğunu yerinde gördük, yaşadık. Önceki yıllardaki tecrübelerimizi geliştirerek bu yıl daha güçlü bir organizasyon hedefliyoruz. Sultan Alparslan'ın Malazgirt'i fethi, Anadolu'ya girişimizin simgesi. Bu şuuru yaşatmak için bu etkinlikler büyük önem taşıyor" dedi.

2025 yılı kutlamalarının daha kapsamlı ve coşkulu geçmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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