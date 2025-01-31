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Malazgirt'te Öğrencilere Tarih ve Kültür Gezisi Düzenlendi

Malazgirt'te Öğrencilere Tarih ve Kültür Gezisi Düzenlendi
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Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrenciler '1071'den 2071'e Türk Tarihi Zaman Tüneli' panoramik müzesini gezdi. Gezi sonrasında sinema etkinliği ve çeşitli hediyeler verildi.

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçedeki öğrencilere yönelik tarih ve kültür gezisi düzenlendi.

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı, yarıyıl tatilinde öğrenciler için özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, "1071'den 2071'e Türk Tarihi Zaman Tüneli" panoramik müzesini gezerek, Türk tarihini yerinde öğrenme fırsatı buldu. Gezi sonrasında öğrenciler için sinema etkinliği düzenlenerek, keyifli vakit geçirmeleri sağlandı. Çizgi film gösteriminin ardından çeşitli ikramlarda bulunulan öğrencilere mont ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Muş Valiliğince gezi ile ilgi sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, "Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığımız tarafından ilçedeki öğrencilerimize yönelik tatil etkinliği düzenlenerek, '1071'den 2071'e Türk Tarihi Zaman Tüneli' panoramik müzesi gezdirildi. Gezinin ardından ise öğrencilerimize sinemada çizgi film izlettirilip, çeşitli ikramlar yapılarak, mont ve çeşitli hediyeler takdim edildi" denildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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